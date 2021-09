Pierre Gasly: «Zandvoort wie Monaco ohne Leitplanken»

Was erwartet uns bei der Rückkehr der Formel 1 nach Zandvoort? GP-Sieger Pierre Gasly glaubt: «Die Piste ist eng, Zandvoort ist wie Monaco ohne Leitschienen, die Qualifikation wird ganz wichtig sein.»

Die Formel 1 kehrt nach Zandvoort zurück, 36 Jahre nach der vorderhand letzten Ausgabe des Grossen Preises der Niederlande, 1985 kam es zu einem McLaren-Doppelsieg, mit Niki Lauda vor Alain Prost, Lotus-Fahrer Ayrton Senna wurde Dritter.

Wer wird am 5. September ganz oben auf dem Treppchen stehen? Gemäss Pierre Gasly, Monza-GP-Sieger von 2020, wird das vom Abschlusstraining vorgegeben. Der Franzose erläutert: «Ich weiss noch, dass ich 2012 in Zandvoort in der Formel Renault 2.0 unterwegs war, verdammt lang her!»

«Das Layout der Strecke hat sich seither geändert, und im Simulator fühlt sich die Bahn so an: Für mich ist das fast ein Monaco ohne Leitschienen, denn die Bahn ist recht eng. Überholen wird im Rennen ganz, ganz schwierig. Daher glaube ich, dass dem Qualifying eine noch grössere Bedeutung zukommt als normal. Aus meiner Sicht ist das gut, weil AlphaTauri in diesem Jahr tendenziell in der Quali stärker ist als im Rennen.»

Pierre Gasly weiter: «Grundsätzlich bin ich überzeugt: Das wird ein fabelhaftes Wochenende, denn der erste Grand Prix von Max Verstappen vor eigenem Publikum wird in Sachen Kulisse ganz bestimmt ein Knaller.»



«In Sachen Piste gehe ich davon aus: Wir liegen in den Dünen direkt am Meer, also erwarte ich, dass die Bahn mindestens am ersten Tag wegen des Sands ein wenig rutschig sein kann.»



Die Fahrer sind natürlich gespannt auf den um 18 Grad überhohten Teil der Passage 13 und 14 (Lyendyk) am Eingang zu Start und Ziel. Gasly: «Im Rennsimulator ging die überhöhte Kurve leicht mit Vollgas, und für ein paar Sekunden fühlst du dich fast wie ein IndyCar-Pilot!»



Der Grosse Preis der Niederlande auf dem 4,259 Kilometer langen Zandvoort Circuit wird über 72 Runden führen. Die Piste ist etwas weniger lang als der Red Bull Ring, also sind entsprechende Rundenzeiten von unter 65 Sekunden zu erwarten.



Der einzige Formel-1-Fahrer, der schon Erfahrungen in Zandvoort sammeln konnte, ist Max Verstappen – dank seiner Runden in einem alten Red Bull Racing-Renner im März 2020.





Grand Prix der Niederlande: Das Goldene Buch

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangko (RA), Mercedes

1958: Stirling Moss (GB), Vanwall

1959: Jo Bonnier (S), BRM

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1961: Wolfgang von Trips (D), Ferrari

1962: Graham Hill (GB), BRM

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1967: Jim Clark (GB), Lotus-Ford

1968: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1970: Jocken Rindt (A), Lotus-Ford

1971: Jacky Ickx (B), Ferrari

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1974: Niki Lauda (A), Ferrari

1975: James Hunt (GB), Hesketh-Ford

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1977: Niki Lauda (A), Ferrari

1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

1979: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1980: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1981: Alain Prost (F), Renault

1982: Didier Pironi (F), Ferrari

1983: René Arnoux (F), Renault

1984: Alain Prost (F), McLaren-TAG Porsche

1985: Niki Lauda (A), McLaren-TAG Porsche