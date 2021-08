Max Verstappen über Zandvoort: «Das wird helfen»

Als Red Bull Racing-Star Max Verstappen das letzte Mal in Zandvoort zum Rennen antrat, war er in den Medien «der Sohn von Jos Verstappen». Was der 16-fache GP-Sieger vom Heimrennen erwartet.

Wie sich die Zeiten ändern: Als Max Verstappen letztmals in Zandvoort ein Rennen bestritten hat, war das in der Formel 3, und der junge Max war «der Sohn von Jos Verstappen». Max schmunzelt: «Heute ist Jos eher ‘der Papa von Max Verstappen’, es ist also genau umgekehrt.»

Verstappen junior weiter: «Die Strecke ist seither verändert worden, einige Kurven sehen anders aus. Zandvoort hat schon damals mit dem Formel-3-Auto einige schnelle Kurven und viel Fahrspass geboten. Mit dem GP-Renner werden wir viel mehr Grip haben, das wird aufregend! Ich war auch für einige Schauläufe mit älteren Red Bull Racing-Modellen auf der Bahn. Und ich war im März 2020 nach dem Umbau auf der Strecke, das wird während der ersten Runden von Hilfe sein.»

«Natürlich freue ich mich wahnsinnig aufs Heimrennen – endlich kann ich vor eigenem Publikum fahren, und die Strecke ist reizvoll. Ich hoffe, wir können den Fans eine gute Show bieten. Was die Bahn angeht, so wird das Überholen schwierig, aber ich glaube, wenn du die eine schnelle Runde auf den Punkt bringst, dann wird das ein sehr befriedigendes Gefühl sein. Seit der Grand Prix im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, sehnen sich die Menschen noch mehr nach ihrem Rennen. Natürlich würde ich den Orange-Hemden am liebsten einen Sieg schenken.»

Den gab es schon in Belgien, aber auch für Max Verstappen waren die Vorkommnisse in Spa-Francorchamps merkwürdig: «Keiner will auf diese Weise gewinnen, und niemand hätte für möglich gehalten, dass der Renntag auf diese Weise zu Ende gehen würde. Aber in Sachen Punkte beklage ich mich nicht. Jeder weiss, dass es bei diesem WM-Duell um jeden Zähler geht, da muss man jede Gelegenheit nutzen. Was die Entscheidung angeht, nicht zu fahren: Die Sicht war einfach zu schlecht, man muss die Entscheidung der Rennleitung respektieren.»





