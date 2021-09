Offiziell: Kimi Räikkönen hört Ende 2021 auf!

Der finnische Formel-1-Champion Kimi Räikkönen beendet mit Abschluss der GP-Saison 2021 seine grosse Karriere: Der 21-fache Grand-Prix-Sieger, Spitzname «Iceman», hängt seinen Helm an den Nagel.

Einer der Grossen geht: Der 41-jährige Kimi Räikkönen hat sich dazu entschlossen, seine Formel-1-Karriere zu beenden, der Grosse Preis von Abu Dhabi Mitte Dezember 2021 wird sein letzter WM-Lauf sein, nach einer mehr als zwanzig Jahre langen Karriere auf grosser Bühne.

Auf Instagram verkündet der «Iceman» seinen Abschied so: «Das war’s. Das ist meine letzte Saison in der Formel 1. Das ist eine Entscheidung, die ich schon im vergangenen Winter getroffen habe. Leicht ist sie mir nicht gefallen, aber nach dieser Saison wird es Zeit sein, etwas Neues zu versuchen.»

«Ich möchte meiner Familie, meinen Rennställen und allen, die mich im Laufe der Jahre unterstützt haben, danken; vor allem jedoch gilt mein Dank den tollen Fans, die mich über all die Jahre unterstützt haben.»

«Meine Formel-1-Karriere wird zu Ende gehen, aber es gibt noch so viel im Leben, auf das ich neugierig bin. Wir sehen uns. Kimi.»



Räikkönen begann seine GP-Karriere bei Peter Sauber, mit der ganzen Erfahrung von 23 Autorennen. Daraufhin gab ihm der Autosport-Weltverband FIA nur eine Formel-1-Lizenz auf Probe. Schon nach dem ersten Rennen hatte sich das Thema erledigt.



Ein Jahr später sass er schon im McLaren, gewann in Malaysia 2003 seinen ersten Grand Prix und wurde WM-Zweiter. Es folgte der Wechsel zu Ferrari, eine Formel-1-Pause, zwei Jahre mit Lotus (heute Alpine), danach Phase 2 bei Ferrari. Seit 2019 sitzt Kimi in einem von Sauber eingesetzten Alfa Romeo.





Kimi Räikkönen

344 Grands Prix (F1-Rekord)

18 Pole-Positions

46 beste Rennrunden

21 Siege

103 Podestplätze

1865 Punkte

1305 Führungsrunden





Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,601

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,496

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +7,479

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +10,177

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +11,579

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +12,608

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +15,484

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +16,166

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +20,590

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +22,414

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +24,163

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +27,109

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +28,329

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +29,507

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +31,993

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +36,054

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +38,205

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,108





WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0