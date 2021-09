Aston Martin in Monza: Sebastian Vettel als 007

Die Aston Martin-Rennwagen von Sebastian Vettel und Lance Stroll fahren am Grand-Prix-Wochenende von Monza mit 007-Logos für den jüngsten Kinofilm von James Bond, «No Time to Die».

Sebastian Vettel ist 007, wenigstens für ein GP-Wochenende lang. Die grünen Aston Martin-Rennwagen des Heppenheimes und seines Teamgefährten Lance Stroll tragen in Monza das Logo 007, um auf den neuesten Kinofilm des legendären Agenten im Dienste Ihrer Majestät, James Bond aufmerksam zu machen – «No Time to Die».

Eine tragende Rolle im Film spielt das berühmteste aller Bond-Autos, der Aston Martin DB5. Die Filmemacher haben einen der zeitlos eleganten Sportwagen nach Monza gebracht.

Das 007-Logo, wo sonst auf dem Rennwagen Aston Martin steht, ist überdies auf dem Motorhome der Briten zu sehen und auf den Overalls der Fahrer.

Der englische Regisseur Daniel Kleinmann hat seit 1995 für zahlreiche Bond-Filme die markanten Filmvorspanne gedreht, er hat nun mit Vettel und Stroll auch einen Bond-inspirierten Kurzfilm gemacht, der in den kommenden Tagen auf den sozialen Netzwerken von Aston Martin und der Filmfirma veröffentlich wird. Darüber hinaus ist ein Quiz für die Fans geplant.

Kleinmann sagt: «Aston Martin ist fester Bestandteil der DNA von James Bond. Diese Verbindung bedarf keiner Erklärung, und es hat Spass gemacht diese zwei Welten zusammenzubringen, die Formel 1 und Bond.»



Bond-Darsteller Daniel Craig und Bond-Girl Gemma Arterton hatten im vergangenen Winter an der Präsentation der Formel-1-Rückkehr von Aston Martin teilgenommen.



«No Time to Die» von Regisseur Cary Joji Fukunaga ist der 25. Bond-Film und kommt Ende September in die Kinos.





Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:06,249 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,932 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +56,420

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Out, Getriebe

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Motor

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Hydraulik





WM-Stand nach 13 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0



Teams

1. Mercedes 344.5

2. Red Bull Racing 332.5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0