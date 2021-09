Monza-GP im Fernsehen: Die Hoffnung der Tifosi

Der Monegasse Charles Leclerc dämpft die Erwartungen der Tifosi, was das Heimspiel in Monza angeht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, und wer weiss, was bei einem verrückten Grand Prix von Italien passiert.

2019 schwebte Charles Leclerc auf Wolke 7. Er hatte in Belgien seinen ersten Grand Prix gewonnen, und nur eine Woche später doppelte er in Monza nach – Heimsieg für Ferrari!

Zwei Jahre später ist alles ein wenig anders. Ferrari musste in Sachen Motor umbauen, damit ist die Rolle des PS-Musterschülers dahin. Leclerc gibt zu: «Monza ist eine Hochgeschwindigkeitsbahn, das kommt uns leider nicht entgegen.» Kaum zu glauben: Der letzte Sieg von Ferrari liegt schon fast zwei Jahre zurück – als Sebastian Vettel am 22. September in Singapur triumphierte.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat die Fans um Geduld gebeten und daran erinnert, dass es Jahre dauern könne, ein regelmässig siegfähiges Team aufzubauen. Die Entwicklung am 2021er Auto ist längst eingestellt, alles wird auf den neuen Rennwagen 2022 gesetzt. Die besonderen Flügel für den Monza-GP sind eine Ausnahme.

Aber die Tifosi klammern sich ans Prinzip Hoffnung: Sollte es einen verrückten Grand Prix geben, so wie 2020, als Pierre Gasly sensationell für AlphaTauri gewann, dann ist vielleicht Charles Leclerc oder Carlos Sainz zur Stelle.

Immerhin hat kein Rennstall im Parco di Monza so oft gewinnen können wie Ferrari. Im Rahmen der Formel-1-WM kommt Ferrari auf 19 GP-Erfolge, der zweiterfolgreichste Hersteller ist McLaren mit zehn Siegen.





Siege von Ferrari in Monza

2019 Charles Leclerc (MC)

2010 Fernando Alonso (E)

2006 Michael Schumacher (D)

2004 Rubens Barrichello (BR)

2003 Michael Schumacher (D)

2002 Rubens Barrichello (BR)

2000 Michael Schumacher (D)

1998 Michael Schumacher (D)

1996 Michael Schumacher (D)

1988 Gerhard Berger (A)

1979 Jody Scheckter (ZA)

1975 Clay Regazzoni (CH)

1970 Clay Regazzoni (CH)

1966 Ludovico Scarfiotti (I)

1964 John Surtees (GB)

1961 Phil Hill (USA)

1960 Phil Hill (USA)

1952 Alberto Ascari (I)

1951 Alberto Ascari (I)

