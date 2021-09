Monza: Kimi Räikkönen out, Robert Kubica fährt!

Kimi Räikkönen hat keine Freigabe für den Grossen Preis von Italien erhalten – er ist noch noch negativ auf Corona getestet. Damit sitzt der Pole Robert Kubica auch in Monza im Alfa Romeo von Sauber!

Nach dem Grossen Preis der Niederlande muss Kimi Räikkönen auch den Grand Prix von Italien sausen lassen: Nachdem Kimi in Zandvoort positiv auf Corona getestet worden war, gibt es bislang keinen negativen Test, damit ist eine Teilnahme am GP-Wochenende nicht möglich. Alfa Romeo bestätigt: Ersatzmann Robert Kubica (36) steigt erneut in Kimis Renner und wird in Monza seinen 99. Grand Prix bestreiten.

Kubica sagt: «Ich hoffe, Kimi erholt sich bald wieder. Monza ist für mich eine besondere Strecke, hier konnte ich 2006 meinen ersten Platz auf dem Siegerpodest erringen, damals als Dritter für BMW-Sauber. Ich kenne die Strecke wie meine Westentasche, das wird helfen, besonders beim neuen Format des Sprint-Qualifyings.»

In Zandvoort war Kubica beim ersten Grand Prix seit Abu Dhabi 2019 (damals mit Williams) auf Rang 15 ins Ziel gekommen.

Alfa Romeo hatte am 4. September bestätigt: Beim 21-fachen GP-Sieger Kimi Räikkönen ist Corona nachgewiesen worden, der Finne musste sich sofor in Isolation begeben. Nebeneffekt: Williams-Teamchef Jost Capito sass am Freitag mit Kimi beim Abendessen und musste sich nun ebenfalls im Hotel isolieren.



Inzwischen befindet sich Kimi Räikkönen zuhause in der Schweiz. Er soll beim Grossen Preis von Russland am 26. September wieder fahren.





Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:06,249 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,932 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +56,420

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Out, Getriebe

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Motor

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Hydraulik





WM-Stand nach 13 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0



Teams

1. Mercedes 344.5

2. Red Bull Racing 332.5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0