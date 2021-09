Alfa Romeo: Speziallackierung zum Heimspiel in Monza

Das Alfa Romeo Team feiert das Heimspiel der italienischen Marke mit einem ganz besonderen Auftritt. Die GP-Renner von Antonio Giovinazzi und Robert Kubica glänzen in einer Speziallackierung.

Zur Feier des Italien-GP werden die Alfa Romeo-Renner in einer eigens für dieses Wochenende vom Centro Stile Alfa Romeo entworfenen Lackierung auf die Strecke gehen. Im Zentrum steht das Logo, mit dem die 111-jährige Geschichte der Marke gefeiert wird. Auch die Rennanzüge von Antonio Giovinazzi und Räikkönen-Ersatz Robert Kubica sind im entsprechenden Design gehalten.

Der obere Teil der Motorabdeckung glänzt für einmal in «Quadrifoglio»-Grün, mit dem das übliche Rot und Weiss der Lackierung ergänzt wird, womit das ganze Design an die Farben der italienischen Flagge erinnert. «Wir werden den Anlass mit einer speziellen Lackierung und einem grossen Programm an Aktivitäten am historischen Hauptsitz von Alfa Romeo feiern, aber wir wollen auch, dass die Action auf der Strecke zur festlichen Stimmung beiträgt», sagt Alfa Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur.

«Wir haben in den Niederlanden einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, mit unserer besten Qualifying-Performance seit 2014, und es ist nur den Umständen geschuldet, dass wir am vergangenen Sonntag nicht in den Kampf um die Punkte eingreifen konnten», ist sich der Franzose sicher.

Mit Blick Kimi Räikkönen, der nach seinem positiven Covid-19-Test nicht nur das Rennen in Zandvoort, sondern auch den WM-Lauf in Monza verpasst, erklärt Vasseur: «Zunächst einmal wünschen wir Kimi eine schnelle Genesung: Er befindet sich immer noch in Isolation zu Hause, ohne Symptome, und wir können es kaum erwarten, ihn wieder bei uns zu haben.»

«Robert wird für ihn einspringen, nachdem er in den Niederlanden einen guten Job gemacht hat, und das Team wird sein Bestes tun, um ihn zu unterstützen. Wir kommen nach Italien und sind bereit für unser Heimrennen: Nach dem Spektakel von Zandvoort können wir es kaum erwarten, zu sehen, was die Tifosi zu bieten haben», ergänzt der CEO von Sauber Motorsport und Alfa Romeo-Teamchef.

