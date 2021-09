1. Training Monza: Lewis Hamilton mit erster Bestzeit

Mercedes-Star Lewis Hamilton startete am besten von allen Fahrern ins zweite GP-Wochenende im Sprint-Quali-Format in Monza. WM-Leader Max Verstappen musste sich mit dem zweiten Platz begnügen.

Der Highspeed-Kurs von Monza hatte sich auf etwas mehr als 40 Grad Celsius aufgeheizt, als die GP-Stars zum ersten freien Training ausrückten. Die Piste füllte sich schnell, denn die GP-Stars und ihre Ingenieure mussten mit den 60 Minuten auskommen, um das Auto für das Qualifying zum Mini-GP abzustimmen.

Nachdem bis auf die beiden Aston Martin-Piloten Lance Stroll und Sebastian Vettel alle Fahrer mindestens eine gezeitete Runde gedreht hatten, führte Lewis Hamilton die Zeitenliste mit 1:22,262 min vor Sergio Pérez und Charles Leclerc an. Es dauerte auch nicht lange, bis die ersten Fehler gemacht wurden: Bereits nach drei Minuten vertat sich McLaren-Talent Lando Norris in der zweiten Kurve, drei Minuten tat es ihm WM-Leader Max Verstappen gleich.

Leclerc war der Erste, dem eine Rundenzeit gestrichen wurde. Der Monegasse hatte die Streckengrenze in der fünften Kurve überschritten. Nach der ersten Viertelstunde hatte sich an der Spitze nichts verändert, Pérez konnte sich zwar verbessern, bleib aber immer noch über der Bestzeit von Hamilton. Dahinter komplettierten Verstappen, Vettel, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Leclerc und Stroll die Top-10 vor Norris, Nicholas Latifi, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, George Russell, Antonio Giovinazzi, Räikkönen-Ersatz Robert Kubica und Nikita Mazepin.

Nach 23 Minuten übernahm Pérez, der gleich von Anfang an auf der mittelharten Mischung ausgerückt war, mit 1:22,127 min die Führung. Währenddessen wechselte sein Red Bull Racing-Teamkollege Verstappen von den harten auf die Medium-Reifen und nahm noch einmal Anlauf. Der Sieger des jüngsten Kräftemessens in Zandvoort beschwerte sich am Funk über fehlenden Grip an der Hinterachse in der zweiten Kurve.

35 Minuten nach dem Start der Session übernahm Ricciardo im McLaren mit 1:22,003 min die Führung, einige Minuten später legte Bottas mit 1:21,451 min die erste Messlatte unter der 1:22er-Grenze, die bald von Verstappen mit 1:21,378 min übertrumpft wurde. Auch Hamilton mischte sich an der Spitze ein und schaffte mit 1:20,926 min die erste Zeit unter der 1:21er-Marke. Mit Schumacher, Alonso und Leclerc mussten drei Fahrer gleich zwei gestrichene Rundenzeiten hinnehmen, weil sie bei ihren Versuchen in der elften Kurve die Streckengrenze übertreten hatten.

Die letzten 20 Minuten nutzten die Fahrer, um sich fürs Qualifying vorzubereiten, entsprechend viel Bewegung gab es auf dem Zeitenmonitor. Am Ende behielt Hamilton die Nase vorn, Verstappen blieb mehr als vier Zehntel langsamer und musste sich mit dem zweiten Platz vor Bottas begnügen.

1. Training, Monza

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:20,926 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:21,378

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:21,451

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,676

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,719

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,824

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:21,914

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,926

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,003

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,039

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:22,102

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:122,103

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:22,270

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,530

15. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:22,661

16. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:23,009

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:23,092

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:23,442

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:23,445

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:23,551