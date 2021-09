Valtteri Bottas über Alfa Romeo: «Motivierte Truppe»

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas sprach am Donnerstag vor dem Monza-Wochenende über seinen baldigen Abschied von der Weltmeister-Truppe und seine Zukunftsaussichten mit Alfa Romeo im nächsten Jahr.

Valtteri Bottas musste zum Auftakt ins Monza-Wochenende natürlich auch über seine GP-Zukunft sprechen. Der Mercedes-Pilot hatte am Montag seinen Abschied von der Weltmeister-Truppe in Richtung Alfa Romeo angekündigt und erklärte auf die Frage nach den Gründen für seine Wahl: «Das ist ein aufregendes Projekt und Alfa Romeo ist eine starke Marke mit viel Motorsport-Historie.»

«Soweit ich es beurteilen kann, können sie eine erfolgreiche Zukunft haben und ich hoffe natürlich, dass sie diese auch erleben werden. Es ist etwas Neues, Aufregendes für mich, und natürlich gibt es bei diesem Projekt noch ein bisschen was zu tun. Ich werde auf jeden Fall meine ganze Erfahrung einbringen, um dem Team zu helfen, nach vorne zu kommen», fügte der Finne an, der auch mit anderen Rennställen verhandelt hatte.

«Ich will da keine Namen nennen, aber es gab da ein paar andere Gesprächspartner, letztlich wollte ich aber zu Alfa und ich bin froh, dass wir es hinbekommen haben. Ich bin auch dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen», erklärte Bottas brav.

Das Werk in Hinwil hat der 32-Jährige aus Nastola noch nicht besucht: «Ich war noch nie in Hinwil, aber das werde ich sicher noch machen. Ich mag die Schweiz. Zunächst liegt der Fokus aber noch ganz auf den verbliebenen Saisonrennen, in denen es darum gehen wird, den bestmöglichen Job im Mercedes zu machen.»

Danach wird Bottas mit anderen Erwartungen als im Top-Team der letzten Jahre antreten müssen. «Realistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass ich im nächsten Jahr um den Sieg kämpfen werde. Man weiss aber auch nicht, wie das Kräfteverhältnis nach der umfangreichen Regeländerung aussehen wird. Sicher ist: Es ist eine sehr motivierte Truppe, die alles geben wird, um möglichst schnell nach vorne zu kommen.»

Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:06,249 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,932 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +56,420

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Out, Getriebe

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Motor

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Hydraulik

WM-Stand nach 13 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 344.5

2. Red Bull Racing 332.5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0