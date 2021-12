Crash: Alfa-Pilot Pourchaire und Fittipaldi im Spital

Das dritte Formel-2-Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit konnte nicht zu Ende gefahren werden: Start-Crash zwischen Théo Pourchaire und Enzo Fittipaldi, beide Fahrer befinden sich im Krankenhaus.

Startunfall beim dritten Formel-2-Rennen auf dem schnellen Jeddah Corniche Circuit: Enzo Fittipaldi (20) prallte ins Heck des stehen gebliebenen Autos des Alfa Romeo-Nachwuchsfahrers Théo Pourchaire (18). Die beiden Piloten waren jederzeit bei Bewusstsein, wie die FIA bestätigt, und wurden nach kurzer Behandlung im Pistenkrankenhaus ins King Fahad-Spital der saudi-arabischen Armee geflogen.

Pourchaire ist ein junger Mann, der es eilig hat: Vor drei Jahren erst gab der Franzose Théo Pourchaire sein Debüt im Automobilrennsport und gewann 2018 auf Anhieb die Junior-Klasse der französischen Formel 4. Im gleichen Stil ging es weiter: Deutscher Formel-4-Champion 2019, und 2020 stand ihm nur der Australier Oscar Piastri im Weg, um auf Anhieb Formel-3-Champion zu werden! 2021 wurde der verblüffende Théo aus der Parfüm-Welthauptstadt Grasse als 17-Jähriger zum jüngsten Formel-2-Sieger – er triumphierte im Hauptrennen von Monaco, nachdem er schon die Pole-Position erobert hatte.

Knapp zwei Wochen vor seinem 18. Geburtstag hat dieser vielversprechende junge Mann Anfang August seinen ersten Geschmack für Formel 1 erhalten – das Mitglied der Sauber-Nachwuchsfahrerakademie durfte auf dem Hungaroring einen 2019er Alfa Romeo-Ferrari fahren.

«Ein Traum ist wahr geworden», schwärmte der Südfranzose damals. «Seit ich ein Kind war, hatte ich mir vorgestellt, wie es wohl sein würde, einen GP-Renner zu fahren. Vielen Dank ans ganze Team für einen unvergesslichen Tag.»



Alfa Romeo bestätigte zum Debüt von Pourchaire nur, dass ein komplettes Programm abgespult wurde. Will heissen: Théo hat 300 Kilometer in hohem Tempo gefahren, die notwendig sind, um jene Superlizenz zu erlangen, dank welcher er 2022 an Formel-1-Freitagtrainings teilnehmen soll.