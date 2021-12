Lewis Hamilton (1.) über Verstappen: «Der spinnt!»

Sieg für Weltmeister Lewis Hamilton beim chaotischen Grossen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda. Der Mercedes-Pilot hat in der WM mit Verstappen gleichgezogen – 369,5 zu 369,5 Punkte.

Die GP-Premiere von Saudi-Arabien auf dem ultraschnellen Strassenkurs Jeddah Corniche Circuit endet mit einem Triumph für Lewis Hamilton: Der siebenfache Champion fuhr seinen 103. GP-Sieg, den dritten in Folge, seinen achten des Jahres.

«Das war unfassbar hart», stöhnte der siebenfache Weltmeister im Ziel. «Ich fahre schon so lange Rennen, aber ich glaube nicht, dass ich so einen Grand Prix schon mal erlebt habe – das hat mir körperlich und mental alles abgefordert.»

Zum Zweikampf mit Verstappen sagt Hamilton: «Ich versuchte, hart zu fahren, aber immer auch mit Finesse, ich musste meine ganze Erfahrung in die Waagschale legen. Es war unglaublich schwierig. Aber wir haben uns durchgesetzt, trotz aller Knüppel, die uns zwischen die Beine geworfen werden.»

Wir müssen von der Kollision mit Verstappen reden. Lewis findet: «Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Auf einmal bremste er so stark.»



Im Rennen bezeichnete Hamilton das am Funk so: «Er hat mich absichtlich auflaufen lassen!» Im Englischen heisst das: «He brake-tested me.»



Kurz darauf die Wortmeldung: «Der spinnt.»



Hamilton später im Interview, etwas moderater: «Ich wollte an ihm vorbeigehen, aber dann stieg er auf die Bremse. Ich finde das alles sehr verwirrend.»



Erst spät in der Nacht von Dschidda wird sich zeigen, ob die Rennkommissare Garry Connelly (Australien), Silvia Bellot (Spanien), Tonio Liuzzi (Italien) und Hassan Al Abdali (Saudi-Arabien) auch so sehen. Ab 21.40 Uhr (europäischer Zeit) müssen sich die Streithähne bei der Rennpolizei erklären.





Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0