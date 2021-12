Christian Danner: «Verstappen hat zu viel riskiert»

Mauerkuss, Auto beschädigt und Startplatz 3 für Max Verstappen in Saudi-Arabien. Dabei lag der WM-Leader bis zur Zielkurve auf Pole-Kurs. RTL-GP-Experte Christian Danner: «Max hat zu viel riskiert.»

Der Mauerkuss von WM-Leader Max Verstappen war DAS Thema im Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit, in der Nacht nach dem dramatischen Abschlusstraining zum ersten Grossen Preis von Saudi-Arabien.

Der Niederländer war drauf und dran, die Pole-Position auf dem ultraschnellen Strassenkurs am Roten Meer zu erobern, als er am Eingang zur Zielkurve ein Rad blockieren liess und dann am Kurvenausgang rechts in die Mauer einschlug – nur Startplatz 3.

Auch Christian Danner, der langjährige Grand-Prix-Experte von RTL, verfolgte das Geschehen in Dschidda gespannt. Der 63-jährige Münchner sagt über die entscheidenden Sekunden des Qualifyings: «Die Formel-1-Saison 2021 hat’s wirklich in sich. Die Protagonisten Hamilton und Verstappen geben sich anhaltend Saures. Das Abschlusstraining in Dschidda hat einmal mehr gezeigt, wie viel Pfeffer in diesem Zweikampf steckt.»

Der Formel-3000-Europameister von 1985 weiter: «Die Mercedes-Piloten Hamilton und Bottas waren vielleicht ein wenig cooler, ein wenig überlegter. Der Kämpfer Max hat etwas zu viel riskiert, das hat ihn die Pole gekostet.»

«Solche Situationen, die auf den ersten Blick aussehen wie ein harmloser Ausrutscher, können zum jetzigen Zeitpunkt die Weltmeisterschaft entscheiden. Vorteil Mercedes, Vorteil Hamilton, aber wir wissen – Max ist ein Figher, und daher ist in Saudi-Arabien noch lange nichts entschieden.»

«Die Strecke in Dschidda ist extrem komplex und herausfordernd, körperlich und mental fordert sich den Piloten alles ab. Da ist im Grand Prix alles offen.»





Qualifikation, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:27,511

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:27,622

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27,653

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:28,054

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,123

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,125

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,180

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,442

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:28,647

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,754

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,668

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,885

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:28,920

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,054

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:53,652

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,177

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,198

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,368

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,464

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:30,473