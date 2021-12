Latifi als Weltmeister-Macher: «Nie meine Absicht»

Sein Crash hat das furiose Finale beim Finale in Abu Dhabi erst ermöglicht: Nicholas Latifi war es etwas unangenehm, dass er so viel Einfluss genommen hat.

Als Nicholas Latifi in der 54. Runde in die Streckenbegrenzung rauschte, wurde der Abend in Abu Dhabi endgültig denkwürdig. Der Williams-Pilot löste durch seinen Crash ein Safety Car aus, und Max Verstappen sicherte sich in einem verrückten Rennen am Ende seinen ersten Formel-1-Titel.

Und Latifi gab so etwas wie eine indirekte Vorlage. «Das war nie meine Absicht, und ich kann mich nur dafür entschuldigen, dass ich eingegriffen und diese Möglichkeit eröffnet habe», sagte er.

Er habe einfach einen Fehler gemacht und habe auch nichts von der Situation an der Spitze des Rennens mitbekommen, sagte Latifi: «Natürlich war es nie meine Intention, das zu beeinflussen, aber ich habe einen Fehler gemacht und mein eigenes Rennen ruiniert.»

Zuvor hatte er sich ein intensives Duell mit Mick Schumacher geliefert. «Wir hatten Probleme, an ihm vorbeizukommen. Er hat mich etwas von der Strecke gedrängt, was aber Teil des Rennsports», sagte Latifi.

«Aber dadurch sind meine Reifen schmutzig geworden, und ich hatte keinen Grip in den folgenden Kurven, vor allem da, wo ich abgeflogen bin», sagte Latifi: «Die Geschwindigkeit war nicht so verrückt hoch da, und ich bin auch nicht gerade eingeschlagen, von daher war es schon okay.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0