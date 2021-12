Nico Rosberg: «Letztlich entscheidet wohl Masi»

Der frühere Mercedes-Pilot Nico Rosberg sprach nach dem Herzschlag-Finale in Abu Dhabi über die Proteste, die eingereicht wurden. Der Deutsche kann nachvollziehen, warum sein früheres Team Fragen stellt.

Sowohl Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner als auch Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff beteuerten in den letzten Wochen immer wieder, dass sie sich eine WM-Entscheidung auf der Strecke wünschen. Dennoch gab es nach dem Showdown in Abu Dhabi erneut Diskussionen um die WM-Entscheidung, die in der letzten der 1293 Rennrunden fiel, die in diesem Jahr absolviert wurden.

Mercedes protestierte gleich zwei Mal, einmal wegen eines vermeintlichen Überholmanövers von Sieger und Weltmeister Max Verstappen an Lewis Hamilton hinter dem Safety-Car, andererseits waren die Teamverantwortlichen der Sternmarke nicht glücklich mit der Abwicklung der Safety-Car-Phase zum Ende des Rennens.

Konkret geht es darum, dass das Rennen wieder freigegeben wurde, nachdem nur ein Teil der Überrundeten das Safety-Car überholt hatte. Dazu sagte Nico Rosberg bei «Sky Sports F1»: «Zuerst hiess es, man darf sich nicht zurückrunden, dann wurde die Message geändert, sobald die Rennleitung sah, dass es sicher war. Aber die Sache ist, dass man nur die Autos vorbeiliess, die zwischen Lewis und Max waren. Die anderen nicht. Und deshalb stellt sich Mercedes die Frage, ob das okay ist.»

Der frühere Mercedes-Pilot, der sich 2016 gegen seinen damaligen Teamkollegen Lewis Hamilton im Titelkampf durchgesetzt hatte, fügte aber auch gleich an: «Ich denke, am Ende entscheidet wohl Michael Masi, was er will, er ist der Rennleiter. Er wollte das Rennen auf sichere Art und Weise freigeben, und das hat er getan.»

Zur Diskussion um die Szene hinter dem Safety-Car sagte der 36-Jährige: «Wenn man die Regeln im Wortlaut auslegt, dann kann man sagen, dass Max für den Bruchteil einer Sekunde um Millimeter vorne war. Aber kommt schon, es macht keinen Sinn, so etwas zu verwenden, um die Titelentscheidung zu kippen.»

Die Regelhüter kamen zum Schluss: Verstappens vermeintliches Überholen geschah in einer Phase, in der beide Fahrer beschleunigten und bremsten, um ihre Reifen aufzuwärmen. Als die Safety-Car-Phase zu Ende ging, war Verstappen aber nicht vor Hamilton. Deshalb schmetterten sie diesen Protest ab.

