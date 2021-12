Jordan-Kritik: Hamilton «zu weich, ein netter Kerl»

Nach dem Formel-1-Saisonfinale wird Vize-Weltmeister Lewis Hamilton von Eddie Jordan kritisiert. Der Mercedes-Superstar sei zu weich geworden, findet Jordan.

Lewis Hamilton wird am Mittwoch in seiner Heimat zum Ritter geschlagen, ganz offiziell mit Zeremonie im Schloss Windsor. Der frühere Teamchef Eddie Jordan findet allerdings, dass dem Vize-Weltmeister ein wenig der Biss abhanden gekommen ist.

«Ich denke, Lewis ist jetzt schon zu lange zu weich gewesen. Er muss wieder härter werden», sagte Jordan der BBC. Hamilton sei der beste Fahrer, den er je gesehen habe, so Jordan, «und ich habe in meiner Zeit schon einige Spitzenfahrer gesehen. Wenn ich das sage, stelle ich ihn wirklich auf ein Podest.»

Das große Aber: «Er hat es jemandem, der so aggressiv und arrogant wie Verstappen ist, erlaubt, ihn zu ärgern und seinen Titel zu stehlen», so Jordan, der findet, Hamilton habe seinem Rivalen «die Tür geöffnet».

Kritik übt er auch an Hamiltons Körpersprache nach dem Rennen, als er Verstappen fair zum Titelgewinn gratulierte. Für Jordan eher ein Zeichen von Schwäche.

«Hören Sie sich an, wie er danach gesprochen hat; er war so sportlich. Ganz Großbritannien kann stolz sein auf das, was er tut, aber nette Jungs gewinnen keine Titel, und er ist ein netter Kerl geworden», so Jordan.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0