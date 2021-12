Max Verstappen: Hoffen auf Titelkampf mit Alonso

Max Verstappen hat zu Fernando Alonso ein gutes Verhältnis. Ein Titelkampf gegen den Spanier würde die Beziehung zu dem Spanier wohl verändern, aber Verstappen würde ihn gerne wieder an der Spitze sehen.

Freundschaften im Fahrerlager sind in der Formel 1 eine Seltenheit. Es gibt sie aber, die Piloten, die sich auch privat verstehen. Und das geht auch auf ganz hohem sportlichen Niveau, wie Weltmeister Max Verstappen und der zweimalige Champion Fernando Alonso beweisen.

«Im Moment habe ich eine wirklich gute Freundschaft mit Fernando», sagte Verstappen in einem Interview mit Sponsor «CarNext». Für Verstappen ist der Spanier auch ein Vorbild: «Schon als ich noch Kart fuhr, mochte ich seinen Stil sehr. Er ist auch der Typ, der niemals aufgibt und ein echter Kämpfer.»

Verstappen weiter: «Ich mag seine Einstellung, er ist Feuer und Flamme. Und auch sein Antrieb und seine Motivation, in seinem Alter immer noch in der Formel 1 zu sein, und noch länger dabei sein zu wollen. Er will immer gewinnen, er will immer sein Bestes geben. Für mich ist es wirklich schön, das zu sehen.»

Alonso feierte in der abgelaufenen Saison in Katar mit Platz drei endlich mal wieder einen Podestplatz. Alonso hofft, dass das neue Reglement seinem Alpine-Team helfen wird, 2022 regelmäßig vorne anzugreifen. Bedeutete: Verstappen und Alonso sind sich auf der Strecke nicht sehr oft in die Quere gekommen.

Doch sollte das neue Reglement tatsächlich dazu führen, dass Alonso in den Titelkampf eingreifen kann, hätte das Auswirkungen auf das Verhältnis zu Verstappen, glaubt der Niederländer.

«Natürlich ist das dann eine andere Geschichte», sagte er.

«Aber wir werden uns immer noch gegenseitig respektieren, aber ich würde ihn gerne wieder an der Spitze sehen. Er hat es wirklich verdient. Aber wie gesagt, es ist auch sehr schön, einfach mit ihm zu reden und zu sehen, wie er über Situationen denkt», so Verstappen.