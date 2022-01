Red Bull Racing und Mercedes: Top-Teams in Gefahr

Die neue Rennwagengeneration 2022 ist in aller Munde, aber kaum geredet wird von einer Regeländerug, welche die beiden Top-Teams Red Bull Racing und Mercedes in Schwierigkeiten bringen kann.

Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn hat vor Jahren die Richtung vorgegeben: «Wir müssen wieder eine Formel 1 auf die Bahn bringen, in welcher ein Mittelfeld-Team an einem guten Tag den Top-Rennställen ein Bein stellen kann.»

Ein Werkzeug dabei ist der Kostendeckel, über den viel geredet und geschrieben worden ist. Er begann 2021 bei einer Obergrenze von 145 Millionen Dollar im Jahr, das wird 2022 und 2023 um jeweils fünf Millionen gesenkt, auf 135 Millionen. Vieles ist darin nicht eingeschlossen: Kosten für Marketing, Fahrergehälter, Salär der drei höchstbezahlten Angestellten über die Piloten hinaus.

Im Schatten des Budgetdeckels steht eine Änderung, welche den Aerodynamikern Sorgenfalten ins Gesicht zeichnet. Einfach formuliert – je erfolgreicher ein Rennstall ist, desto weniger darf er den Wagen entwickeln. Und das wird Auswirkungen auf die neue Rennwagengeneration 2022 haben.

Wie genau wird die Arbeit im Windkanal oder in Sachen Flussdynamikberechnung (computational fluid dynamics, CFD) in den kommenden Jahren heruntergefahren? Die Leistungsdichte im Feld soll mittelfristig mit den folgenden Einschränkungen erhöht werden, und massgeblich war dabei die Platzierung eines Teams in der WM 2020.



Formel-1-WM 2020

1. Mercedes 573 Punkte

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0



In Sachen Aero-Entwicklung führte das gemäss Reglement zu folgender Staffelung.



Mercedes

2021 90 Prozent Aero-Entwicklung, gemessen an 2020

2022–2025 70 Prozent



Red Bull Racing

2021 92,5%

2022–2025 75%



McLaren

2021 95%

2022–2025 80%



Aston Martin

2021 97,5%

2022–2025 85%



Alpine F1

2021 100%

2022–2025 90%



Ferrari

2021 102,5%

2022–2025 95%



AlphaTauri

2021 105%

2022–2025 100%



Alfa Romeo

2021 107,5%

2022–2025 105%



Haas

2021 110%

2022–2025 110%



Williams

2021 112,5%

2022–2025 115%



Nochmals Ross Brawn: «Wir müssen es schaffen, die Leistungsdichte im Feld zu erhöhen, es kann nicht mehr sein, dass wir eine Zweiklassengesellschaft haben.»