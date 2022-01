Melbourne: Crash, drei Menschen vor Feuertod gerettet

Der Albert-Park in Melbourne

Der Strassenkurs im Albert-Park von Melbourne ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, wenn kein Formel-1-Rennen stattfindet. Fast wären dort am 2. Januar drei Menschen in einem Feuer ums Leben gekommen.

Dramatische Szenen am Sonntag, 2. Januar im Albert-Park von Melbourne, Austragungsort des Grossen Preises von Australien. Die Polizei hat gegenüber «9News» bestätigt: Eine Spritztour mit einem gestohlenen Holden Astra hätte beinahe tödlich geendet.

Offenbar waren die Autodiebe am Sonntagmorgen kurz nach neun Uhr früh mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, auf dem Lakeside Drive, entlang des malerischen Sees im Albert-Park. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Mitteklasseauto, prallte damit in einen Pfosten und dann in einem Baum, bevor der Wagen stark beschädigt liegenblieb und zu brennen begann.

Passanten, die im Park laufen oder radfahren waren, eilten sofort zu Hilfe und zogen einen Mann und zwei Frauen aus dem brennenden Wagen. Augenzeuge Paul Maric gegenüber 9News: «Es gab zuerst einen starken Knall, später dann, als der Wagen brannte, einige Explosionen.»

Ein anderer Augenzeuge, Tim Redrup, meinte: «Die ganzen Explosionen, das war wie in einem Hollywood-Streifen.» Und Agostino Giramondo lobte: «Da waren einige Leute unheimlich mutig, als sie die Unfallopfer aus dem brennenden Wagen holten.»

Gemäss Polizei erlitt ein 26-jähriger Mann Knochenbrüche an beiden Beinen, bei einer 18-jährigen Frau wurde ein gebrochenes Handgelenk festgestellt, bei der anderen Frau (19) eine Hirnerschütterung. Alle drei befinden sich in einem Krankenhaus.



Die Polizei bestätigte, dass der Unfallwagen am gleichen Morgen im Stadtteile Mentone gestohlen worden war.





