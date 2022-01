Spa-Francorchamps 2022: Die wichtigsten Änderungen

Mehr Sturzraum in der Blanchimont

In der Rivage wird ein Kiesbett gelegt

Arbeit in der Malmédy-Kurve

So sah die Passage früher aus, mit dem berühmtem Klubhaus

In der Eau Rouge wird gearbeitet

Seit 15. November 2021 dröhnen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps nicht die Renn- sondern die Bagger-Motoren. Die belgische Traditionsstrecke wird an zahlreichen Stellen umgebaut.

Die meisten europäischen Rennstrecken befinden sich dieser Tage im Winterschlaf. Nicht so der Circuit de Spa-Francorchamps. Seit 15. November 2021 wird in grossem Stil umgebaut, dies aus zwei Gründen – erstens im Hinblick auf eine in die Jahre gekommene Infrastruktur, zweitens hinsichtlich geplanter Motorradrennen.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: In der La Source-Haarnadel wird der Sturzraum vergrössert und mit einem Kiesbett ausgerüstet. Die Tribüne 24hr am Ausgang der Kurve ist abgebrochen worden, um eine neue, besser in die Landschaft passende Tribüne zu errichten.

In der Eau Rouge-Senke sind die Leitschienen zurückgesetzt worden, über der berühmten Kurve entsteht eine neue Tribüne für 4600 Menschen. Hier wurde das Klubhaus des «East Belgian Racing Teams» (EBRT) dem Erdboden gleich gemacht. Das Chalet war seit Jahrzehnten fester Bestandteil vieler Fotos der Eau Rouge-Senke (siehe unser Bild). Bei Raidillon wird der Sturzraum vergrössert.

In der Passage Les Combes und Malmédy (Kurven 6 und 7) ist die Auslaufzone vergrössert. Dazu werden die Leitschienen zurück versetzt. Der asphaltierte Auslauf wird durch Kies ersetzt, und eine neue Service-Strasse entsteht.

Die Rivage (Kurve 8) erhält ein grösseres Kiesbett statt einer asphaltierten Auslaufzone.



Die Auslaufzone in der Passage der Kurven 16 und 17 (Blanchimont) wird vergrössert und mit einem Kiesbett ausgestattet. Die Leitschienen sind weiter nach aussen versetzt worden. Die asphaltierte Auslaufzone verschwindet.



Der Circuit de Spa-Francorchamps hat zum Umbau dieses sehenswerte Video veröffentlicht.





