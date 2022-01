Schule Kart: Verstappen, Vettel, Schumacher erzählen

Alle heutigen Formel-1-Stars eroberten ihre ersten Rennerfolge im Kart. Nun sprechen GP-Piloten wie Max Verstappen, Sebastian Vettel oder Mick Schumacher über Lektionen, die sie damals gelernt haben.

Das Fundament zum ersten Formel-1-WM-Titel von Max Verstappen wurde vor vielen Jahren zusammen mit seinem Vater Jos gelegt – bei der Arbeit im Kartsport. Auf der offiziellen Formel-1-Seite äussern sich heute GP-Asse wie Verstappen, Hamilton, Vettel oder Alonso darüber, welche Lektionen aus dem Kartsport für sie besonders wichtig sind.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: «Es ist nie gut genug! Und – du musst auf und neben der Strecke hart an dir arbeiten.»

Mick Schumacher: «Mein Vater sagte mir immer zu mir: ‘Brems später!» Wenn wir zusammen Kartfahren waren und ich gewann in einer Kurve zwei Zehntel, dann fragte er: ‘Wieso bist du schneller geworden?’ Und ich antwortete: Weil ich später gebremst habe. Dann er: ‘Dann brems überall später!’»

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel: «Ich erinnere mich gerne an die unbeschwerten Kart-Tage, als es nur darum ging, Spass zu haben. An mehr dachte ich damals gar nicht.»

Formel-1- und Sportwagen-Weltmeister Fernando Alonso: «Den grössten Teil deiner Fahrtechnik entwickelst du als Knirps. Das ist Wissen, dass du heute unbewusst einsetzt. Ich glaube, Karting ist für jeden Piloten der Grundstein zu allem.»



Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton: «Meine grösste Lektion war – du kannst aus deinen Träumen Realität machen.»



Ferrari-Pilot Carlos Sainz sagt: «Da war vor allem etwas, was mein Vater immer gesagt hat – entweder du beisst zu oder du wirst gebissen. Ich war am Anfang mit meinen Gegnern viel zu nett und wurde regelmässig von der Bahn geschubst. Da wurde mir klar: Ich muss auch so vorgehen, also wurde ich erheblich aggressiver. Von diesem Punkt an wurde es für die Rivalen schmerzhaft.»



Der achtfache Grand-Prix-Gewinner Daniel Ricciardo: «Lass dich nicht einschüchtern!»



GP-Sieger Pierre Gasly: «Du musst explosiv sein und furchtlos, und zu Beginn kannst du nicht alle Bälle gleichzeitig in der Luft halten, also machst du Fehler. Aber es sind genau diese Fehler, aus welchen du etwas lernst und deshalb ein besserer Fahrer wirst.»



Ferrari-Fahrer Charles Leclerc: «Die Art und Weise, wie du im Team arbeitest, ist ganz elementar. Und da war mir der Kartsport eine grosse Hilfe.»



GP-Sieger Esteban Ocon: «Das ist Grundlagenarbeit für die Rennkarriere. Du wirst mit der Zeit bei der Arbeit immer professioneller.»



Mercedes-Pilot George Russell: «Übung macht den Meister. Für mich spielt das keine Rolle – ob Karting, Formel 1, Jonglieren, Baseball, du musst üben, üben und noch mehr üben.»



Aston Martin-Fahrer Lance Stroll: «Das Fahren auf nasser Strecke wird verinnerlicht oder eine gewisse Linienwahl. Das sind Lektionen, von welchen ich heute noch zehre.»



GP-Sieger Sergio Pérez: «Niemals aufgeben! Und du musst bis zum Fallen der Zielflagge alles geben, um aus jeder Gelegenheit das Beste zu machen.»



Der zweifache WM-Zweite Valtteri Bottas: «Aus Fehlern lernen und niemals aufstecken.»



McLaren-Fahrer Lando Norris: «Ich glaube, da spielt sich viel im Unterbewusstsein ab. Das sind Feinheiten beim Fahren, die in jahrelanger Arbeit eingesickert sind und die ich heute automatisch umsetze.»