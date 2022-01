Bahrain International Circuit: Rennen auf kurzem Kurs

Aus der Corona-Not heraus fanden auf dem Bahrain International Circuit 2020 zwei Rennen statt, eines auf dem herkömmlichen, eines auf dem kurzen Kurs. 2022 könnte es am gleichen Wochenende beides geben!

Wegen der Corona-Pandemie musste die Formel-1-WM 2022 umgekrempelt werden. Eine der Folgen: Auf dem Bahrain International Circuit (BIC) fanden gleich zwei WM-Läufe statt; einer auf dem herkönnlichen, 5,421 Kilometer langen Kurs, und neu am darauf folgenden Wochenende ein weiteres Rennen auf dem nur 3,543 Kilometer kurzen, äusseren Ring – mit einer Pole-Position-Zeit von knapp 53 Sekunden (Valtteri Bottas) und einem Vollgasanteil von 75 Prozent.

Als Ergebnis erhielten die Fans einen dramatischen WM-Lauf offeriert (ausgetragen als Grosser Preis von Sakhir), in dem George Russell als Hamilton-Ersatzfahrer für Mercedes glänzte und der am Ende vom damaligen Racing Point-Fahrer Sergio Pérez gewonnen wurde.

Der Bahrain-GP 2021 als WM-Auftakt fand dann wieder auf dem gewohnten, langen Pisten-Layout statt. Doch 2022 könnte der äussere Ring zurückkehren – als Streckenvariante, sollte auf dem Bahrain International Circuit einer der sechs geplanten Sprints stattfinden!

Salman Bin Isa Al-Khalifa, Geschäftsleiter des BIC, hat angekündigt, dass er für einen entsprechenden Vorschlag der Formel 1 offen sei.

Auch 2022 wird der WM-Auftakt auf der im März 2004 eröffneten Rennstrecke stattfinden, mit dem Grossen Preis von Bahrain am 20. März.

Gegenwärtig wird erwogen, an welchen sechs Rennwochenenden auf einer der 23 Formel-1-Strecken 2022 am Samstag ein Sprint ausgetragen werden soll, dessen Ergebnis dann die Startaufstellung für den Grand Prix von Sonntag ergibt.



2021 experimentierte die Formel 1 erstmals mit dem Sprintformat, gefahren wurde der Mini-GP (ein Drittel der normalen Renndistanz) in Silverstone, Monza und Interlagos.



Die meisten Fahrer und Fans sind gleicher Ansicht: Die Rennen waren in Sachen Spannung durchwachsen, aber das Wochenende an sich wird aufgewertet, denn aus einem Freitag mit nur zwei freien Trainings wird im Sprint-Format ein Freitag mit nur einem Training, dann geht es bereits in die Qualifikation. Am Samstagmorgen folgt ein zweites freies Training, am Nachmittag der Sprint, am Sonntag das Hauptrennen.





Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi