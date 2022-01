Mick Schumacher: Warum als Einzelkämpfer da durch? 12.01.2022 - 11:13 Von Andreas Reiners

© LAT Mick Schumacher

Mick Schumacher geht 2022 in seine zweite Saison in der Formel 1. Der 22-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er Hilfe in Anspruch nimmt, wenn er sie braucht.