Race Of Champions: Vettel und Schumacher auf Sky 12.01.2022 - 13:37 Von Rob La Salle

© LAT Mick Schumacher und Sebastian Vettel

Das erstmals in Skandinavien stattfindende Race Of Champions überträgt Sky am 5. und 6. Februar exklusiv live. Mit dabei sind auch Sebastian Vettel und Mick Schumacher.