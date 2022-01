Aston Martin: Ex-BMW-Mann Krack neuer Vettel-Teamchef

Sebastian Vettel hat einen neuen Teamchef: Mike Krack ist der Nachfolger von Otmar Szafnauer. Er kommt von BMW zu Aston Martin.

Überraschung bei Aston Martin: Sebastian Vettels Rennstall hat einen neuen Teamchef. Mike Krack tritt die Nachfolge von Otmar Szafnauer an, der das Team in der vergangenen Woche verlassen hatte.

Krack war zuvor bei BMW tätig, zuletzt als Motorsportchef. In dieser Funktion war er für die Formel E, GT und IMSA-Programme von BMW verantwortlich.

«Es ist eine Herausforderung, die ich mit Energie und Enthusiasmus annehme, wenn man mich bittet, eine führende Rolle bei dem Erreichen von Formel-1-Erfolgen zu spielen, die ein so berühmter Name verdient hat», so Krack, der seit über 20 Jahren im Motorsport tätig ist.

Vettel kennt er bereits. «Ich habe 2006 und 2007 mit Seb in der Formel 1 zusammengearbeitet, als ich Ingenieur bei BMW-Sauber und er Testfahrer des Teams war.»

«Ich habe großen Respekt vor seiner Schnelligkeit und seinen Fähigkeiten, und es wird fantastisch sein, wieder mit ihm zusammenzukommen. Auch Lance Stroll ist ein sehr schneller und talentierter Fahrer, und ich freue mich sehr auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm», so Krack.

Daneben lobt er auch sein neues Team, das «voll von talentierten Leuten und echten Racern» sei, so Krack: «Diese Rennfahrerkultur und -werte sind das, was man braucht, um im Motorsport erfolgreich zu sein - ich weiß das und meine neuen Kollegen bei Aston Martin wissen das auch. Wir werden unglaublich hart arbeiten. We want to win. Together, we will.»