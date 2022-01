Jacques Villeneuve: «Hamilton muss aggressiv sein»

Der frühere Formel-1-Star und 1997er-Weltmeister Jacques Villeneuve ist sich nicht sicher, ob der siebenfache Champion Lewis Hamilton nach der WM-Niederlage aus der Winterpause zurückkehre wird.

Die Enttäuschung von Lewis Hamilton über die Abwicklung der späten Safety-Car-Phase beim Saisonfinale in Abu Dhabi hält an, der Mercedes-Star hat sich seit seiner Abreise aus dem Wüstenstaat nicht mehr in der Öffentlichkeit geäussert, und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte bei einer Pressekonferenz, er könne nicht garantieren, dass der siebenfache Weltmeister aus der Winterpause zurückkehren werde.

Seitdem wird heftig über die Zukunft des erfolgreichsten GP-Piloten der Formel-1-Geschichte diskutiert, und auch der frühere GP-Pilot Jacques Villeneuve wurde in Daytona auf den möglichen Abgang des 37-Jährigen angesprochen. Der Kanadier erklärte gemäss «Motorsport.com»: «Lewis muss nun zurückkommen und versuchen, seinen achten Titel zu gewinnen. Dabei muss er aggressiv sein.»

Ob Hamilton zurückkehren will, darüber wollte der Weltmeister von 1997 nicht spekulieren. «Wer weiss, was passieren wird? Keiner hatte den Rücktritt von Nico Rosberg erwartet, der eines Tages aufwachte und jedem erzählte, dass ihm die Leidenschaft nun fehlte. Das scheint bei Lewis nicht der Fall zu sein, aber wer weiss?»

«Es ist schwer zu sagen, was im Kopf eines anderen Menschen passiert, wenn die Saison so lange ist und du denkst, dass du den Ausgang kennst, am Ende aber alles anders kommt und du das Gefühl hast, das man dir den Titel geraubt hat», gibt Villeneuve zu bedenken. «Ich denke, die Reaktion darauf fällt sicherlich nicht gut aus. Aber du musst dich aufraffen und weitermachen.»

Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi