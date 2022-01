Mercedes: Lewis Hamilton-Silberpfeil am 18. Februar

Den bislang letzten Mercedes-Silberpfeil gab es 2019 in Abu Dhabi

Der Rennstall Mercedes-Benz, achtfacher Gewinner der Konstrukteurs-Meisterschaft, bestätigt: Der Grand-Prix-Rennwagen Mercedes W13 von Lewis Hamilton und George Russell wird am 18. Februar präsentiert.

Noch einen Monat müssen sich die Mercedes-Fans und die Anhänger von Lewis Hamilton gedulden: Dann wird der neue Silberpfeil des Typs W13 präsentiert. Die Präsentation des ersten Silberpfeils seit 2019 (2020 und 2021 fuhr Mercedes in Schwarz) findet im im Rahmen eines digitalen Launch-Events in Silverstone statt.

Die exakte Bezeichnung des 2022er Fahrzeugs von Hamiton und seinem englischen Landsmann George Russell wird «Mercedes-AMG F1 W13 E Performance» lauten. Damit trägt das Auto auch weiterhin die Technologiebezeichnung «E Performance» im Namen, die in den Produktnamen und Plaketten aller neuen Mercedes-AMG Hybridfahrzeuge Verwendung findet.

Später am 18. Februar absolviert das Team ein Shakedown-Programm mit dem W13, um die ersten Systemchecks auf der Strecke in Silverstone abzuschliessen. Am 23. Februar beginnen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests 2022.

Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

11.–13. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi