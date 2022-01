Fernando Alonso: 2022 keine Ausreden für Alpine

Alpine-Star Fernando Alonso (40) hat dazu beigetragen, dass Alpine in der Konstrukteurs-Meisterschaft 2021 den fünften Rang erobert hat. Der zweifache Formel-1-Champion sieht 2022 als enorme Chance.

Als Alpine-Superstar Fernando Alonso im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi gefragt wurde, was er sich für die Saison 2022 wünsche, lachte der 32-fache GP-Sieger: «Ein schnelleres Auto.»

Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 hat immer gesagt: «2021 ist für mich eine Übergangssaison. Unsere grosse Chance kommt dann 2022, mit der Umstellung zu den neuen Rennwagen. Diese Gelegenheit müssen wir packen.»

Der inzwischen 40-jährige Spanier hat mit starken Leistungen dazu beigetragen, dass Alpine die Konstrukteurs-Meisterschaft auf dem fünften Rang abgeschlossen hat. Saison-Highlight des Teams: Sieg von Esteban Ocon in Ungarn. Saison-Höhepunkt von Alonso: Erster Podestplatz in der Formel 1 seit 2014, als Dritter beim Grossen Preis von Katar.

Alonso, inzwischen in 334 Grands Prix gestählt, ist guter Dinge für 2022: «Wir arbeiten an diesem Projekt schon lange. Natürlich machen wir uns grosse Hoffnungen.»

Aber Fernando ist kein Träumer: «In Sachen Motor müssen wir weiter zulegen, auch bei der Aerodynamik, aber bis wir die neuen Autos auf der Bahn sehen, kann keiner genau sagen, wo wir stehen.»



Die Umstellung auf die neuen Rennwagen macht es für den WM-Zehnten von 2021 noch schwieriger, das kommende Kräfteverhältnis abzuschätzen: «2022 ist unbekanntes Terrain für alle. Aber ich bin optimistisch. Wir haben die notwendigen Ressourcen. Wir haben ein Management, das sich zur Formel 1 bekennt, angefangen mit Renault-Konzernchef Luca de Meo und mit Alpine-Chef Laurent Rossi.»



«Vor allem jedoch sollte uns der Kostendeckel helfen, denn die Top-Teams haben kein unlimitiertes Budget mehr. Wir haben alle mehr oder weniger die gleiche finanzielle Ausgangslage.»



«Ich sehe Alpine in besserer Verfassung als zu Beginn der Saison 2021. Mit der Erfahrung aus verschiedenen Rennställen konnte ich auf Bereiche hinweisen, die ich als verbesserungswürdig einschätzte. In anderen Bereichen sind wir bereits sehr stark.»



Fazit von Fernando Alonso: «Es gibt keine Ausreden mehr. Wenn wir nicht gut abschneiden, werden wir nicht sagen können, dass wir halt weniger Budget haben oder weniger Ressourcen oder nur einen Windkanal. Das gibt es alles nicht mehr. Es liegt ganz alleine an uns.»





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

11.–13. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi