Circuit of the Americas: Neuer Belag in Arbeit

Arbeit an der texanischen Rennstrecke Circuit of the Americas

Die Bodenwellen der US-amerikanischen Rennstrecke Circuit of the Americas (COTA) gaben in der Formel 1 und im MotoGP-Sport viel zu reden. Nun haben die Texaner reagiert und legen einen neuen Belag.

Die waschbrettartige Pistenoberfläche des Circuit of the Americas (COTA) machte den Rennfahrern buchstäblich Kopfweh. Mercedes-Star Lewis Hamilton beklagte sich schon 2019 so über die texanische Rennstrecke: «Nach dem ersten Training hatte ich heftige Kopfschmerzen. Ich bin kein Fan ganz glatter Strecken. Aber das hier ist zu viel. Mit diesen Wagen haben wir so gut wie keine Federwege. Die Wirbelsäule nimmt die ganzen Schläge auf. Ich musste mich nach dem ersten Training hinlegen, weil mir unwohl war.»

Sebastian Vettel ergänzte: «Es ist schon ziemlich übel. Einige Wellen hier sind keine Buckel, das sind schon eher Sprungschanzen!» Im Rennen 2019 schied der damalige Ferrari-Fahrer wegen Aufhängungsschadens aus und war davon überzeugt, dass die unebene Oberfläche zum Defekt beigetragen hatte.

2020 konnte wegen der Corona-Pandemie kein Grosser Preis der USA auf dem COTA stattfinden. Als die Formel 1 und auch die Zweirad-Artisten der MotoGP 2021 nach Austin zurückkehrten, stellten sie fest: Alles ist noch viel schlimmer geworden. Yamaha-Star Fabio Quartaro schimpfte: «Das ist wie eine Piste, auf der ich zuletzt Motocross trainiert habe. Das ist keine MotoGP-Piste für mich. Diese Bahn ist einfach nicht sicher. Sie müssten hier alles neu asphaltieren.»

COTA-Chef Bobby Epstein hat zur verformten Pistenoberfläche erklärt: «Das grösste Problem besteht in den schweren Regenfällen von 2015 und in beschädigten Abwasserrohren. Das meiste Wasser lief durch die Drainage, aber das System war überfordert, ein Teil des Wassers floss ausserhalb entlang der Rohre, die Erde wurde weggewaschen, daher ist an jenen Stellen der Boden abgesackt. Natürlich haben wir danach am Untergrund gearbeitet, aber wir hätten nicht damit gerechnet, dass es wieder so schlimm werden würde.»

Nun hat COTA Bilder veröffentlicht von den gegenwärtigen Arbeiten. Ein neuer Belag wird in den Bereichen der Kurven 2, 10 sowie 12 bis 18 aufgetragen. Dazu wird erneut der Untergrund verstärkt.

COTA spricht davon, mit Spezialfirmen zusammenzuarbeiten, welche zunächst die Strecke mit Laser vermessen haben, um die Unebenheiten exakt zu erfassen. Daraufhin wurde der alte Belag abgetragen und ein neuer gelegt. Zudem wurde bei den Kurven 2 und 10 vor dem Neuasphaltieren grosse Betonkissen eingefügt, um jene Stellen vor weiterem Absacken zu schützen.

Die grössten drei Motorsport-Veranstaltungen auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin sind ein NASCAR-Rennen (27. März), der MotoGP-Lauf (10. April) sowie der Formel-1-GP (23. Oktober).





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

11.–13. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi