Formel-1-Reservist Oscar Piastri erneut ausgezeichnet

Nachwuchshoffnung Oscar Piastri hat nach drei Titelgewinnen in Folge erneut den «Sir Jack Brabham Award» verliehen bekommen. Der junge Australier ist erst der zweite Pilot, der zum zweiten Mal damit ausgezeichnet wurde.

Oscar Piastri muss sich in diesem Jahr mit der Formel-1-Reservistenrolle beim Alpine-Rennstall begnügen, dabei hat er in den vergangenen Jahren alles richtig gemacht. Der 20-Jährige aus Melbourne setzte sich 2019 im Formula Renault Eurocup durch, ein Jahr später liess er die Formel-3-Konkurrenz im Renner des Prema Racing Teams zurück und in der vergangenen Saison wiederholte er das Kunststück als Rookie in der Formel 2.

Für seinen schnellen Aufstieg auf der Karriereleiter erhält der Australier nicht nur viel Lob, sondern auch Auszeichnungen – etwa den prestigeträchtigen «Sir Jack Brabham Award» von «Motorsport Australia», der ihm schon im Vorjahr verliehen wurde. Mit Will Power durfte sich nur einer seiner illustren Vorgänger zwei Mal über den Award freuen, der für aussergewöhnliche Leistungen auf internationalem Parkett steht und den Namen des ersten australischen Formel-1-Weltmeisters trägt.

Piastri, der auch den «Anthoine Hubert Award» (F2 Rookie des Jahres), den «FIA-Preis für den besten Rookie des Jahres» und die «Bruce McLaren-Trophy» des «British Racing Drivers’ Club» bejubeln durfte, freute sich: «Schon beim ersten Mal war es sehr speziell, diesen Preis zu bekommen, und das zweite Mal ist einfach unglaublich.»

«Ich bedanke mich dafür, dass die Wahl auf mich fiel, es ist etwas ganz Besonderes zu wissen, dass ich zu den wenigen Leuten gehöre, die diese Auszeichnung zwei Mal bekommen haben. Es ist der perfekte Abschluss für eine Saison, in der ich den Formel-2-Titel gewonnen und andere Awards verliehen bekommen habe. Und auch wenn sie natürlich nicht direkt mit einem Rennsieg vergleichbar sind, bin ich sehr dankbar für diese Auszeichungen, sie sind ein netter Bonus für die ganze harte Arbeit, die ich geleistet habe», erklärte Piastri weiter.

Und der Formel-2-Champion verriet: «Ich war schon überwältigt, als ich den Eurocup und die Formel 3 in Folge gewinnen konnte, aber dass ich dann jede der Top-Nachwuchsklassen gleich für mich entscheiden konnte, ist unfassbar – das hätte nicht besser laufen können. Aber ich hatte meine Zeit, um die Erfolge zu feiern, mittlerweile liegt der Fokus ganz auf 2022, und ich habe das Gefühl, dass ich zur richtigen Zeit in Top-Form komme.»

Sir Jack Brabham Award-Gewinner

2021: Oscar Piastri

2020: Oscar Piastri

2018: Will Power

2017: Matthew Campbell

2014: Daniel Ricciardo

2012: David Brabham

2011: Tony Gaze, DFC & Two Bars, OAM

2009: Marcos Ambrose

2009: Mark Webber AO

2007: Will Power

2006: Cody Crocker