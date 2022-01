Mercedes bestätigt: Autos 2022 so schnell wie 2021

So stellt sich die Formel 1 einen 2022er Rennwagen vor

Als erste Pläne für die neue Formel-1-Rennwagengeneration 2022 gezeigt wurden, gingen Experten davon aus: Die Autos werden fünf Sekunden pro Runde langsamer. Davon kann keine Rede mehr sein.

Die Formel 1 erhält einen neuen Look: Bald zeigen die ersten Rennställe ihre 2022er Autos, und im Testbetrieb wird sich schon bald erweisen – die Rennwagen sind zwar erneut schwerer, aber gewiss nicht dramatisch langsamer.

Erste Schätzungen in Bezug auf die neue Rennwagengeneration führten 2019 zur Vermutung, dass die 2022er Autos ungefähr fünf Sekunden langsamer sein würden als die bisherigen Renner. Das entspricht nicht der Realität.

Zum Speed der neuen Autos hat Pirelli-Rennchef Mario Isola vor kurzem bestätigt: «Die neuen Autos werden zunächst nur 0,5 bis 1 Sekunde pro Runde langsamer sein als Ende 2021. Und wenn die Entwicklung so vorangeht, wie ich es erwarte, werden die Wagen spätestens Ende Saison 2022 so schnell sein wie in der Saison 2021.»

Die Autos werden auf den Geraden weniger hohe Tempi erreichen, weil sie nicht so windschlüpfig sind wie die bisherigen Wagen. Dafür gewinnen sie Zeit in mittelschnellen und schnellen Kurven. Aber die Rundenzeit war für Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn zweitranging – im Zentrum steht das Bestreben, dass die 2022er Rennwagen besseren Sport ermöglichen.

Mercedes-Technikdirektor Mike Elliott stützt die Aussagen von Mario Isola. In einem YouTube-Video von Mercedes sagt der Engländer: «Was die pure Leistungsfähigkeit der Autos angeht, so wird sich ein 2022er Modell kaum vom bisher verwendeten Wagen unterscheiden. Die Fahrzeuge sind ein wenig schwerer geworden, gewiss, und die Antriebseinheit musste auf den E10-Kraftstoff angepasst werden. Klar reden wir hier auch von einem Rennauto mit einer komplett anderen Aerodynaik. Aber wenn wir alles mit einrechnen, so kann ich mir gut vorstellen, dass unterm Strich ungefähr der gleiche Speed herauskommt.»

Der neue Mercedes W13 von Lewis Hamilton und George Russell wird am 18. Februar in Silverstone präsentiert und dann einem ersten Funktionstest unterzogen.





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine





Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain





Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi