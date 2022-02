Alpine: Pat Fry und Matt Harman werden befördert

Pat Fry wird als CTO an der Spitze des technischen Teams im Formel-1-Rennstall von Alpine stehen

Das Alpine-Team stellt sich vor der Saison neu auf: Pat Fry übernimmt die Rolle des Chief Technical Officer, Matt Harman wird der neue Technische Direktor im Rennstall aus Enstone.

Das Alpine-Team hat bereits im vergangenen November eine Umstrukturierung begonnen, die helfen soll, die ehrgeizigen Ziele von Alpine-CEO Laurent Rossi und Luca de Meo, CEO der Renault Group, zu erreichen. Letzterer hatte bereits vor der vergangenen Saison klargestellt: «Wir sehen uns auf lange Sicht in der Königsklasse, und wir sind hier, um mittelfristig Rennen zu gewinnen und langfristig Weltmeister zu werden.»

Im Zuge der Neuorganisation übernimmt Pat Fry deshalb die Rolle des Chief Technical Officers (CTO). Als solcher wird er alle technischen Aktivitäten in Enstone überwachen und auch eine langfristige Entwicklungsstrategie festlegen, die es dem Rennstall erlauben soll, im Rahmen des Kostendeckels die Leistung zu maximieren.

Matt Harman, der bisher als Engineering Director tätig war, wird nun als Technischer Direktor wirken. In dieser Rolle ist er nicht nur für die Strukturierung der technischen Organisation und der Prozesse sowie die Team-und Chassis-Entwicklung zuständig. Als ehemaliger Motoreningenieur soll er auch die Bande zur Motorenabteilung in Viry stärken.

Rossi ist sich sicher: «Wir verstärken das Alpine F1 Team erheblich, indem wir Pat und Matt an der Spitze der Technikabteilung in Enstone haben. Pat ist einer der erfahrensten Ingenieure in der Formel 1, während sich Matts Tatkraft und Fachwissen als entscheidend erweisen werden, wenn es darum geht, das volle Potenzial unserer Rennwagen auszuschöpfen.»

Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi