Williams: Auto von Albon und Latifi am 15. Februar

Als letzter der zehn GP-Rennställe hat auch Williams bestätigt, wann der brandneue 2022er Renner zu sehen sein wird. Das Auto von Alex Albon und Nicholas Latifi wird am 15. Februar enthüllt.

Nun stehen alle Präsentationstermine der Formel-1-Teams fest: Der Traditionsrennstall Williams – drittältestes Grand-Prix-Team nach Ferrari und McLaren – wird das neue Rennauto des Thai-Briten Alexander Albon und des Kanadiers Nicholas Latifi am 15. Februar herzeigen.

An jenem Dienstag werden ab 14.00 europäischer Winterzeit Teamchef Jost Capito und die beiden Fahrer im Rahmen einer Veranstaltung über den neuen Wagen sprechen (exklusiv auf der eigenen Webpage von Williams), die Fans können sich bei Williams eintragen, um mehr vorab über die Präsentation zu erfahren.

2022 wird die erste Williams-Saison ohne Teamgründer Sir Frank Williams sein, der Ende November 2021 verstorben ist.

Im August 2020 hat die US-amerikanische Investmentfirma Dorilton Capital die Firma Williams Grand Prix gekauft. Die Familie Williams mit Firmengründer Sir Frank Williams und seiner Tochter Claire zog sich aus dem operativen Geschäft zurück. Es war der einzige Weg, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Die neunfachen Sieger der Konstrukteur-Meisterschaft sind seit Spanien 2012 (Sensationssieg von Pastor Maldonado) ohne Erfolg. Sie profitierten zu Beginn der Turbohybrid-Ära vom Bonus durch den bärenstarken Mercedes-Motor: 2014 und 2015 wurde der Rennstall jeweils WM-Dritter, dann begann der Absturz – nach den Rängen 5 in den Jahren 2016 und 2017 wurde Williams zwei Mal Letzter, 2019 konnte in 21 Rennen eben mal ein kümmerlicher Punkt eingefahren werden, die Corona-Saison 2020 endete ohne WM-Zähler, eine solche Schmach hatte es nie zuvor gegeben.



2021 zeigten sich erste Anzeichen einer Besserung: Dank George Russell und Nicholas Latifi konnten 23 Punkte errungen werden (Highlight: Rang 2 von Russell in Belgien), Williams schloss die Saison vor Alfa Romeo (13 Punkte) und Haas (0 Punkte) auf dem achten Platz ab.



Teamchef Jost Capito: «Williams Racing ist eine Ikone des Formel-1-Rennsports. Dieses Team hat sich im Laufe der Jahre den Ruf erarbeitet, durch Entschlossenheit, Innovation, Leidenschaft und Rennhandwerkskunst zum Erfolg zu gelangen. Höhen und Tiefen gehören zur Geschichte jedes Spitzenrennstalls, beide sind starke Motivatoren.»



«Aber frühere Erfolge zählen nichts. Wir haben den unumstösslichen Willen, Williams zurück an die Spitze zu führen. Dabei sind wir uns bewusst, dass wir am Anfang einer langen Reise stehen, mit noch sehr viel Arbeit, die vor uns liegt. Doch wir glauben, dass wir die richtigen Weichen gestellt und erste Fortschritte erreicht haben. Auf diesem Weg muss es weitergehen. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie McLaren langsam wieder der Spitze näherrückt. Es gibt für mich keinen Grund, wieso uns das nicht auch gelingen sollte.»





Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo





Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain





Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi