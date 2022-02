McLaren: Lando Norris bleibt bis Ende 2025!

McLaren und Lando Norris bleiben bis Ende 2025 zusammen, der Traditionsrennstall hat den Vertrag mit dem 22-jährigen Engländer vorzeitig verlängert. Sein bisheriges Abkommen galt bis Ende 2023.

Seit 2017 ist der Engländer Lando Norris Teil der McLaren-Familie, und das wird bis mindestens Ende 2025 so bleiben: Der Traditionsrennstall hat eine vorzeitige Vertragsverlängerung bestätigt.

Im Mai 2021 hatte McLaren-CEO Zak Brown im Rahmen des Grossen Preises von Monaco verkündet, dass Norris einen neuen Vertrag unterzeichnet hat, bis Ende 2023. Dieses Abkommen wurde gemäss McLaren neu verhandelt und in einen Vierjahresvertrag umgewandelt, von 2022 bis 2025.

Norris gab 2017 seine Visitenkarte ab, als er die Testfahrt als Sieger des «McLaren Autosport BRDC Young Driver Award» auf dem Hungaroring mit verblüffenden Rundenzeiten beendete. 2017 und 2018 war er Test- und Reservefahrer von McLaren, 2019 erhielt er einen Stammplatz.

Seither geht es für Norris stetig aufwärts: WM-Elfter 2019, Gesamtneunter 2020, WM-Sechster 2021. Norris eroberte 2021 seine erste Formel-1-Pole Postion (in Russland), und er stand vier Mal auf dem Siegerpodest – als Dritter in Imola, Monaco und Österreich sowie als Zweiter hinter seinem McLaren-Stallgefährten Daniel Ricciardo in Monza.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl: «Diese Vertragsverlängerung unterstreicht unser Vertrauen in das grosse Talent von Lando Norris. Es zeigt aber auch, dass Lando an uns glaubt. Seine Entwicklung in den vergangenen vier Jahren war überaus erfreulich und hat erheblich dazu beigetragen, McLaren der Spitze näher zu bringen. Wir wollen regelmässig Rennen gewinnen und wieder ein Wörtchen um den Titel mitreden, und Lando ist elementarer Bestandteil dieses Plans.»

Lando Norris: «In einer Mannschaft geht es um Menschen, und ich fühle mich im Kreise der Menschen von McLaren wohl. Ich wachse mit diesem Team, wir haben 2021 erneut einen markanten Schritt machen können, und ich sehe, mit welcher Hingabe für die Zukunft gearbeitet wird. Das alles gibt mir enormes Vertrauen, daher war es für mich normal, unsere Zusammenarbeit zu verlängern.»



«Es fühlte sich ein wenig seltsam an, zwei Verträge innerhalb von neun Monaten zu unterzeichnen. Aber ich erkenne nur Vorteile darin, längerfristig hier arbeiten zu können.»



Norris enthüllt: «Es war klar, dass sich in den kommenden Jahren Gelegenheiten bei anderen Teams ergeben hätten. Aber was wir nun getan haben, das ist ein starkes Zeichen dafür, wie tief das gegenseitige Vertrauen ist.»



Norris’ Stallgefährte Daniel Ricciardo ist bei McLaren bis Ende 2023 unter Vertrag.



Der neue McLaren MCL36 von Lando Norris und Daniel Ricciardo wird am 11. Februar enthüllt.





Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi