Daniel Ricciardo: «Das zweite Jahr ist einfacher»

Mit dem MCL36 will Daniel Ricciardo konstant auf einem höheren Niveau als im vergangenen Jahr unterwegs sein

Daniel Ricciardo startet mit viel Zuversicht in seine 12. Formel-1-Saison und sein 2. Jahr Mit dem McLaren-Team. Der Australier erklärte im Rahmen der Präsentation des neuen MCL36, worauf er sich am meisten freut.

Im vergangenen Jahr konnte Daniel Ricciardo bereits seinen ersten Triumph mit dem McLaren-Team einfahren: Auf dem Highspeed-Kurs von Monza setzte sich der 32-Jährige gegen den Rest des Formel-1-Feldes durch und fuhr damit seinen achten GP-Sieg ein, auf den er mehr als drei Jahre warten musste. Dabei hatte sich sein Start ins McLaren-Kapitel schwierig gestaltet, in der ersten Saisonhälfte brauchte der Australier länger als erwartet, bis er im McLaren-Renner auf Touren kam.

Im zweiten Jahr mit dem Traditionsrennstall aus Woking hofft der Australier auf eine reibungslosere Saison, wie er anlässlich der Präsentation des neuen McLaren-MCL36-Mercedes im McLaren Technology Centre erklärte: «Das zweite Jahr in einem Team ist immer etwas einfacher. Es ist, wie in einer neuen Beziehung, es braucht etwas Zeit, bis man sich kennenlernt. In diesem Fall war es eine Gruppe von Leuten, die ich kennenlernen musste. Wir haben im ersten Jahr die nötige Zeit investiert und ich hoffe, dass es nun noch besser laufen wird.»

«Es ist unglaublich, dass ich schon die zwölfte Saison in der Formel 1 in Angriff nehmen werde. Ich schätze, wir alle erinnern uns noch sehr lebhaft an unseren ersten GP-Einsatz. Und es ist verrückt, dass nun schon das zwölfte Jahr ansteht», staunte Ricciardo.

«Natürlich ist es ein Vorteil, über Erfahrung zu verfügen, vor allem, wenn sich der Sport durch die dramatischen Regeländerungen, die in diesem Jahr umgesetzt werden, so stark verändert, dann gibt es sicher einige Kleinigkeiten, die ich im Verlauf der Jahre gelernt habe, und die nun hilfreich sein können», fügte der 32-fache GP-Podeststürmer an.

Ricciardo ist sich sicher: «Für uns Fahrer ist das ein aufregendes Jahr, genauso wie für die Teams und Fans. Ich denke, wir haben die Chance, dass das Feld enger zusammenrücken wird. Und wir bei McLaren wollen die Gelegenheit nutzen, unserem Ziel näher zu kommen, konstanter um Podestplätze und Siege und eines Tages auch um den WM-Titel kämpfen zu können. Ich freue mich auf engere Zweikämpfe, besseres Racing, mehr Rivalitäten und Rad-an-Rad-Duelle. Ich kann es nicht erwarten, bis es endlich losgeht.»

«In der Formel 1 dreht sich alles um die Performance. Das steht an erster Stelle. An zweiter Stelle steht das Aussehen, und ich bin froh, dass wir gut aussehen, noch bevor wir damit auf der Strecke waren», erklärte der Formel-1-Routinier mit Blick auf seinen neuen Dienstwagen. Und zu seinen Zielen sagte er: «Ich denke, es wird darum gehen, das Ganze offen anzugehen und experimentierfreudig zu bleiben, um das Beste aus dem Auto zu holen. Und ich will konstant auf einem höheren Niveau unterwegs sein als im vergangenen Jahr.»

Fahrzeugpräsentationen

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien