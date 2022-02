Lando Norris (McLaren): Schockierende Vorhersage

Lando Norris (22) hat sich bis Ende 2025 an McLaren gebunden. Der Engländer glaubt fest daran, dass McLaren in den kommenden Jahren um Siege mitreden wird, aber seine Einschätzung für 2022 ist für viele Fans ein Schock.

McLaren hat am 9. Februar bestätigt: Lando Norris hat bis Ende 2025 unterschrieben. Der 22-jährige Engländer ist davon überzeugt, dass McLaren in den kommenden Jahren regelmässig ein Wörtchen um Siege mitreden und damit auch wieder einen Titelgewinn anstreben kann. Aber was der WM-Sechste von 2021 über die nächste GP-Saison mit komplett neuen Rennwagen sagt, das ist für manchen McLaren-Fan ein Schock.

Im Rahmen einer Videokonferenz sagt Norris: «Aus heutiger Sicht ist es völlig unmöglich zu sagen, wie wir gegen unsere Gegner abschneiden werden. Abgesehen vom üblichen Tratsch zwischen den Mitgliedern von Rennställen ist da nichts Greifbares. Du weisst schlicht nicht, wo du stehst.»

«Ich habe volles Vertrauen in unsere McLaren-Mannschaft, und ich sehe ja, was bei uns alles aufgegleist ist. Wir arbeiten hart, um den Aufwärtstrend der letzten Jahre fortzusetzen. Aber es könnte auch durchaus passieren, dass wir trotz guter Arbeit 2022 um einen oder zwei Ränge zurückrutschen. Das ist vor dem Hintergrund dieses neuen Reglements nicht auszuschliessen.»

«Ich glaube, wenn unser neuer Windkanal läuft, dann werden wir besser aufgestellt sein. Heute fehlen uns ein paar Werkzeuge, um die Top-Teams wirklich in Bedrängnis zu bringen. Mercedes und Red Bull Racing haben in den vergangenen Jahren auf so hohem Niveau gearbeitet, da wird es sehr schwierig, nein, es wird fast unmöglich sein, diesen Rückstand wettzumachen. So weit sind wir einfach noch nicht.»



McLaren hat 2021 mit einem Doppelsieg in Monza (Daniel Ricciardo vor Lando Norris) den ersten Formel-1-Triumph seit Brasilien 2012 eingefahren und die Konstrukteurs-Meisterschaft auf dem vierten Rang abgeschlossen, hinter Mercedes, Red Bull Racing und Ferrari.



Der neue McLaren MCL36 wird am 11. Februar präsentiert.





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi