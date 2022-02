Sebastian Vettel: «Muss sich auf Taten konzentrieren»

Formel-1-Star Sebastian Vettel setzt sich seit geraumer Zeit aktiv für mehr Nachhaltigkeit ein. Der vierfache Champion sagt: «Ich würde mir wünschen, dass der Sport insgesamt die Sache ernster nimmt.»

Dass Sebastian Vettel die Umwelt am Herzen liegt, beweist der vierfache Formel-1-Weltmeister nicht nur durch seine klaren Statements. Der Heppenheimer lässt den Worten auch Taten folgen. Im vergangenen Jahr setzte er sich etwa im April für mehr Lebensraum für Bienen in Österreich und Deutschland ein. Wenige Wochen später nutzte er in der Steiermark die Gelegenheit, um zusammen mit Kindern ein Insektenhotel in Form eines Rennwagens zu bauen.

Und nach dem zehnten WM-Lauf in Silverstone war sich der Formel-1-Star nicht zu schade, um nach dem Rennen den Müllhaufen, den die Zuschauer liegen gelassen hatten, zu beseitigen. Tags darauf besucht er eine Entsorgungsanlage, um aus erster Hand zu erfahren, wie der zusammengetragene Müll recycelt wird.

Auch in diesem Jahr will sich der Aston Martin-Pilot wieder Umweltschutz-Projekten widmen, wie er anlässlich der Präsentation seines neuen Formel-1-Renners verriet. «Wir haben ein paar Dinge vor, auf die ich mich freue, aber ich würde mich freuen, wenn das Thema generell mehr an Schwung gewinnt», erklärte er.

«Ich würde mir wünschen, dass der Sport insgesamt die Sache ernster nimmt und mehr Taten folgen lässt. Ein Banner auszurollen, auf dem viele gute Dinge stehen, ist toll und besser als nichts. Aber irgendwann ist es dann auch ein bisschen flach, irgendwann muss man sich mehr auf Taten konzentrieren», betonte der 34-Jährige.

«Es wäre schön, wenn die Leute aufmerksamer werden und alle einen Bereich entdecken, in dem sie etwas verändern können. Das kann klein oder gross sein, letztlich geht es ums Verstehen und dann auch ums Machen», fügte der 53-fache GP-Sieger an.

Fahrzeugpräsentationen

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien