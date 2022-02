Daniel Ricciardo zu Lando Norris: «Guter Schachzug»

Vor der Präsentation des McLaren MCL36 stellte sich Daniel Ricciardo den Fragen der Medien und sprach dabei nicht nur über die neue Fahrzeuggeneration. Er äusserte sich auch zur Vertragsverlängerung von Lando Norris.

Für Daniel Ricciardo gestaltete sich die erste Saison mit dem McLaren-Team schwieriger als erwartet, auch wenn er in Monza den ersten Sieg im Papaya-Renner erobern konnte. Der Australier beendete die WM auf dem achten Tabellenrang und hofft nun auf ein besseres zweites Jahr mit dem neuen McLaren MCL36, der am Freitag enthüllt wurde.

«Die harte Arbeit, die man investieren muss, um ein neues Team kennenzulernen und von ihm verstanden zu werden, braucht Zeit. Nun kenne ich alle und sie wissen, was ich mir von einem GP-Auto wünsche, deshalb können wir uns ganz auf das Racing konzentrieren. Es stimmt mich zuversichtlich, dass ich ein Team um mich habe, das mich kennt und mir vertraut», betonte der 32-Jährige.

Im MCL36 stecke nicht nur «ein Bisschen Daniel», sondern auch ein wenig Lando Norris, erklärte der fröhliche Australier. Ich denke und hoffe natürlich, dass die Entwicklung eine Richtung eingeschlagen hat, die uns beiden gefällt. Da die Autos aber von Grund auf neu konstruiert wurden, wissen wir nicht genau, wie gut unsere Simulationen zur Realität passen, das werden wir erst erfahren, wenn wir auf die Strecke gehen. Wir hoffen natürlich, dass wir einige Sorgen beseitigen und ein paar Stärken aufbauen konnten. Und natürlich wünsche ich mir, dass sich das Auto nach meinem Geschmack verhält und besser als sein Vorgänger zu meinen Stärken passt.»

Optisch kommt die neue Fahrzeuggeneration gut an. Ricciardo sagte dazu: «Ich habe mich schnell an das neue Aussehen gewöhnt, einige Fahrzeuge wurden ja bereits enthüllt, und ich denke, dass die Autos wirklich cool aussehen, ich mag den Look. Normalerweise braucht es eine Weile, bis man sich an ein neues Aussehen gewöhnt, aber das war diesmal ziemlich schnell der Fall. Ich habe eine Aufnahme vom Aston Martin auf der Strecke in Silverstone gesehen. Die Art, wie das Auto auf der Piste liegt, ist anders, und das ist cool.»

Natürlich wurde Ricciardo auch auf die Vertragsverlängerung von Lando Norris angesprochen, der sich bis 2025 an das Traditionsteam aus Woking gebunden hat. «Wenn ich das Ganze aus Team-Sicht betrachte, war das ein guter Schachzug. Er hat nicht nur im vergangenen Jahr eine gute Form gezeigt, seit er in die Formel 1 gekommen ist, hat er sich sehr gut angestellt. Darüber hinaus fühlt er sich in dieser Mannschaft wirklich wohl, das passt also ganz gut zusammen. Es war für beide Seiten ein Gewinn.»

«Meinerseits bin ich glücklich, dass ich noch ein paar Jahre habe und potenziell sogar ein bisschen Zeit darüber hinaus im Vertrag festgehalten ist», offenbarte der achtfache GP-Sieger. «Ich bin ja auch zehn Jahre älter und weiss nicht, was in den nächsten fünf Jahren passieren wird. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl in dieser Mannschaft und der Monza-Sieg im vergangenen Jahr hat meine Lust auf noch mehr Erfolge mit dieser Mannschaft noch verstärkt.»

Fahrzeugpräsentationen

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien