Andreas Seidl (McLaren): «Wir bleiben realistisch»

Der neue McLaren MCL36 wurde im Werk des Traditionsrennstalls in Woking enthüllt

McLaren-Teamchef Andreas Seidl lobte der Präsentation des neuen MCL36 seine ganze Mannschaft und sprach über die ambitionierten Ziele des Traditionsrennstalls. Gleichzeitig warnte er: «Wir brauchen noch etwas mehr Zeit.»

Der Stolz stand Andreas Seidl ins Gesicht geschrieben, als er sich im McLaren Technology Centre neben den neuen McLaren MCL36 stellte, der am Freitag präsentiert wurde. Der Teamchef liess den Blick über das neueste Formel-1-Auto des Traditionsrennstalls wandern, als er lächelnd über die Entstehung des neuen GP-Renners sprach, mit dem Lando Norris und Daniel Ricciardo in diesem Jahr in der Königsklasse antreten werden.

«Es war ein intensiver Winter», holte der Ingenieur aus. «Und es waren viele Extrastunden nötig, um dieses Auto heute und hier präsentieren zu können. «Ich kann mich gar nicht genug bedanken», erklärte er an die gesamte Belegschaft gerichtet, und gestand: «Ich bin einfach nur stolz und freue mich, das Auto an einem Stück zu sehen.»

Seine Mannschaft sei bereit, die neue Ära der Formel 1 mit der jüngsten Fahrzeuggeneration in Angriff zu nehmen, betonte er kämpferisch. «Im vergangenen Jahr hatten wir eine grossartige Saison und wir haben wieder viel gelernt. Nun steht das zweite Jahr mit der Mercedes-Antriebseinheit an, und auch bei den Fahrern setzen wir mit Lando und Daniel auf Kontinuität. Das ist sehr wichtig, denn dadurch können wir ganz darauf konzentrieren, das Maximum aus den neuen Regeln herauszuholen», erklärte Seidl weiter.

Und der Deutsche stellte klar: «Das Wichtigste ist, dass wir den positiven Schwung der letzten Jahre beibehalten. Wir haben ehrgeizige Ziele, denn wollen die Generation sein, die in der Lage ist, wieder regelmässig um Rennsiege und WM-Titel zu kämpfen.»

«Gleichzeitig bleiben wir realistisch, was die Position angeht, in der wir uns auf dem Weg zurück zur Spitze befinden. Wir brauchen mehr Zeit, um als Team weiter zu wachsen, wir brauchen auch mehr Zeit, um die grossen Infrastruktur-Projekte und speziell den Windkanal fertig zu stellen», fügte Seidl eilends an. «Wir werden versuchen, die Lücke zu den Teams vor uns weiter zu schliessen, und ich hoffe, dass wir erneut mehr Pokale als im Vorjahr erobern können.»

Fahrzeugpräsentationen

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien