Grand Prix von Österreich 2022: Erstmals mit Sprint!

Der Autosport-Weltverband FIA hat am 14. Februar bestätigt: Es wird in der GP-Saison 2022 drei Wochenenden im Sprintformat geben – auch im Rahmen des Grossen Preises von Österreich auf dem Red Bull Ring!

Die Entscheidung ist gefallen: Auch in der GP-Saison 2022 werden drei Grand-Prix-Wochenenden im Sprintformat gefahren. Das bedeutet: Qualifying schon am Freitag, am Samstag dann ein Rennen über 100 Kilometer (ungefähr dreissig Minuten), das Ergebnis des Sprints definiert die Startaufstellung für den Grand Prix vom Sonntag.

2021 probierte Formel-1-Sportchef Ross Brawn dieses Format erstmals in Silverstone aus, es folgten Sprints in Monza und Interlagos. In England war der kurze Lauf okay, in Monza war er langweilig, in Brasilien hingegen überaus unterhaltsam – vor allem wegen der Aufholjagd von Lewis Hamilton.

2022 sollen die Sprints für die Fahrer interessanter werden, weil es nicht nur für die ersten Drei Punkte gibt (3–2–1), sondern für die ersten Acht:

Sieger: 8 WM-Punkte

Zweiter: 7

Dritter: 6

Vierter: 5

Fünfter: 4

Sechster: 3

Siebter: 2

Achter: 1



Neu sind Sprints geplant für Imola im Frühling und für das GP-Wochenende auf dem Red Bull Ring im Sommer.



Wer sich für die Formel-1-Action in der Steiermark Tickets sichern will, sollte jetzt zuschlagen! Alle Informationen zum «Holiday Grand Prix 2022» von 8. bis 10. Juli auf dem Red Bull Ring gibt es unter www.redbullring.com





Fahrzeugpräsentationen

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien (Sprintformat)

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich (Sprintformat)

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien (Sprintformat)

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi