George Russell: Kein roter Helm – wegen Schumacher!

Mit diesem Helm sprang Russell 2020 in Sakhir für Lewis Hamilton ein

In den vergangenen Jahren ist Mercedes-Zögling George Russell mit einem roten Helm gefahren. Darauf verzichtet der 24-jährige Engländer in der GP-Saison 2022, um Michael Schumacher zu respektieren.

Seit vielen Jahren trägt der Engländer George Russell einen roten Helm, so wurde er 2017 GP3-Champion und 2018 Formel-2-Meister. Im gleichen Jahr testete er für Mercedes das Formel-1-Auto, und natürlich erinnerte sein Helm an den grossen Michael Schumacher.

Als Mercedes-Zögling Russell in die Formel 1 kam, behielt er die rote Grundfarbe, so testete er auch für Mercedes. Das Design wurde leicht variiert, als er für Lewis Hamilton in Bahrain 2020 einsprang, mit mehr Schwarztönen.

Nun aber etwas ganz Anderes, wie der Nachfolger von Valtteri Bottas als Stallgefährte von Lewis Hamilton auf Twitter zeigt: Sein Helm ist weitgehend mattschwarz, mit einem roten Streifen und ein paar blauen Stilelementen. Der Grund für diese Abkehr ist Michael Schumacher.

Russell sagt: «Ein roter Helm in einem Mercedes, das ist für mich Michael Schumacher. Das will ich respektieren, und daher gehe ich 2022 in eine andere Richtung. Ich finde, das Design ist gelungen, ich würde es sogar als kühn beschreiben. Es ist aggressiv und cool, und ich hoffe, die Fans mögen es. Ihr seht es bald auf der Rennstrecke!»





Fahrzeugpräsentationen

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi