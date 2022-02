Zuschauer-Statistik 2021: Mehr Formel-1-Fans denn je

Die Formel 1 präsentiert stolz die Zuschauer- und Follower-Zahlen des vergangenen Jahres. Die Serienverantwortlichen dürfen sich erneut über mehr Fans des Sports freuen.

Trotz der anhaltenden Covid-19-Gefahr konnte die Formel 1 im vergangenen Jahr 22 Rennen veranstalten und damit einen Rekord-WM-Kalender durchziehen. Und das ist nicht der einzige Rekord, den die Chefs der Vierrad-Königsklasse bejubeln dürfen, wie ein Blick in die eben veröffentlichten Zuschauer- und Follower-Zahlen des letzten Jahres beweist.

So konnte die Formel 1 in den sozialen Medien um 40 Prozent zulegen, insgesamt 49,1 Millionen Leute verfolgen den Sport auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. mit. Vor allem auf den chinesischen Plattformen wie Weibo und We Chat wurde ein starker Zuwachs beim Fan-Interesse verbucht, 2,7 Millionen Follower bedeuten ein Plus von 39 Prozent.

Auch bei den TV-Zahlen gibt es Grund zur Freude, das Herzschlagfinale von Abu Dhabi verfolgten weltweit 108,7 Millionen Menschen mit, im Vergleich zum Vorjahr war das ein Zuwachs von 29 Prozent. Die kumulierte TV-Zuschauerzahl für 2021 wird mit 1,55 Milliarden beziffert, das sind vier Prozent mehr als noch 2020.

Neben dem Saisonfinale schauten sich auch viele den Saisonauftakt in Bahrain (84,5 Mio. Zuschauer) sowie die drei Sprint-Rennwochenenden in Silverstone (79,5 Mio.), Monza (80,4 Mio.) und Interlagos (82,1 Mio.) an.

Den grössten Zuwachs an Interesse machten die Serienverantwortlichen in den Niederlanden aus, dort stiegen die kumulierten Zuschauerzahlen um satte 81 Prozent. Aber auch in den USA (+58 Prozent), Frankreich (+48 Prozent), Italien (+40 Prozent) und Grossbritannien (+39 Prozent) stieg das Zuschauerinteresse deutlich. Die meisten TV-Unique-Viewer gab es in China (70,8 Mio), weltweit zählten die Marketingprofis 445 Millionen Fans, die sich die Rennen am Fernsehen anschauten.

Trotz der Pandemie wurden die GP auch vor Ort gut besucht, insgesamt 2,69 Millionen Fans pilgerten an eine der Rennstrecken, vor der Corona-Pandemie schafften es noch 4,16 Millionen GP-Besucher zu einem Rennen. Allerdings waren die Kapazitäten im vergangenen Jahr bei vielen Rennen noch beschränkt, einige Grands Prix mussten sogar vor ganz leeren Rängen stattfinden.

Bei drei Grands Prix wurden im Verlauf des Wochenendes mehr als 300.000 Eintritte gezählt: In den USA waren es 400.000, in Mexiko 371.000 und in Grossbritannien 356.000. Bei der Hälfte der WM-Läufe wurden mehr als 100.000 Zuschauer gezählt – sehr zur Freude von Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

Der 56-jährige Italiener erklärte: «Die Saison 2021 war etwas ganz Besonderes. Wir hatten einen Titelkampf, der bis zum letzten Rennen ging. Wir konnten unsere Fans, die das Herz und die Seele unseres Sports sind, wieder an der Strecke willkommen heissen, obwohl die Covid-19-Massnahmen die Kapazitäten eingeschränkt haben. Auch bei den Übertragungen und auf unseren digitalen Plattformen konnten wir einige sehr gute Zahlen verzeichnen, was einmal mehr die Dynamik, die Begeisterung und das Interesse an der Formel 1 zeigt.»

«Wir freuen uns auf unsere Rekordsaison mit 23 Rennen in diesem Jahr, mit neuen Autos, neuen Regeln und einer neuen Herausforderung für alle Teams und Fahrer. Ich weiss, dass alle unsere Fans es kaum erwarten können, die Saison zu beginnen», fügte Domenicali an.