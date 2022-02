Haas von Mick Schumacher: Erster Test in Spanien

Haas absolviert am 21. Februar auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen Filmtag

Beim ersten Funktionstest sass Nikita Mazepin am Lenkrad

Im Rahmen eines Filmtags auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat der US-amerikanische Formel-1-Rennstall des Unternehmers Gene Haas den Wagen von Mick Schumacher und Nikita Mazepin auf die Bahn gebracht.

Noch bevor auf dem katalanischen Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests beginnen, ist das Haas-Team bereits im Einsatz: Der Rennstall des Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas absolviert am 21. Februar in Spanien einen so genannten Filmtag – dabei sind maximal 100 Kilometer erlaubt.

Bislang hatte es vom 2022er Rennwagen von Mick Schumacher und Nikita Mazepin nur Computerbilder gegeben. Nun hat Haas einen kurzen Film online gestellt, der zeigt, wie der Haas VF-22 wirklich aussieht.

Erster Eindruck: Die Lufteinlässe der Seitenkästen sind gemessen an den Gegnern recht gross. Eine schwarze Fläche über dem Schriftzug HAAS an der Seite deutet darauf hin – hier werden wir später Luftschlitze entdecken zum Abführen heisser Luft aus dem Motorraum.

Die Heckflügel-Lösung erinnert an den neuen Silberpfeil von Lewis Hamilton und George Russell, auffällig sind ein Schlitz in der Finne an der Motorverkleidung und kleine Luftleit-Elemente auf Höhe des dreiecksförmigen Lufteinlasses der Airbox.



Der Moskauer Nikita Mazepin fuhr die ersten Kilometer, später wird Mick Schumacher übernehmen.





Fahrzeugpräsentationen

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo





Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain





Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi