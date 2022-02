Bottas warnt Russell: Das macht Hamilton so stark

Valtteri hat fünf Saisons lang versucht, Lewis Hamilton konstant zu schlagen. Der Finne glaubt, dass sich auch sein Nachfolger George Russell erst einmal die Zähne ausbeißen wird.

Nach fünf Jahren, in denen Lewis Hamilton seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas dominiert hat, versucht sich nun Top-Talent George Russell bei den Silberpfeilen. Der ehemalige Williams-Pilot geht erst einmal bescheiden an die neue Aufgabe heran, auch wenn einige Experten glauben, dass er Hamilton auf Anhieb herausfordern kann.

Hamiltons Ex-Teamkollege Bottas glaubt das nicht. «Ich sehe niemanden, der Lewis in naher Zukunft im gleichen Auto schlagen wird», sagte er der Sun.

Russel werde sich gut eingewöhnen, «weil er schon seit einigen Jahren bei Mercedes ist», sagte Bottas, «aber Lewis zu schlagen ist nicht einfach. Das habe ich erlebt.» Das stimmt, Bottas kam in seinen fünf Saisons nie über die Rolle des treuen Weggefährten hinaus, wirklich gefährlich wurde er Hamilton nie.

Die Gründe: «Es ist die Konstanz in seinen Leistungen. Jeder Fahrer hat eine Form, die ein wenig auf und ab geht, aber seine Basis für Leistung ist einfach so hoch. Selbst wenn er einen schlechten Tag hat, ist das nicht weiter schlimm. Es ist seine Beständigkeit über die Saison hinweg», so Bottas, der 2022 für Alfa Romeo an den Start gehen wird.

«Eine weitere seiner Hauptstärken ist seine Fähigkeit, sich an unterschiedliche Bedingungen anzupassen, die Fähigkeit, auf Änderungen zu reagieren, sei es bei der Abstimmung oder was auch immer», erklärte er: «Das und seine Renntechnik. Sein Reifenmanagement ist eine besondere Fähigkeit, und all diese Dinge sind mit Talent verbunden. Und er investiert die Arbeit, die nicht viele Leute sehen, also ist er schwer zu schlagen», so Bottas.

«Ich kann stolz darauf sein, dass ich ihn an einem guten Tag schlagen konnte. Aber ich war nicht konstant genug, um ihn über eine ganze Saison zu schlagen», so Bottas.