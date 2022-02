Alfa Romeo: Robert Kubica für längere Zeit out

Alfa Romeo ist der einzige Rennstall, der bei den Wintertests einen Test- oder Reservefahrer auf die Bahn gebracht hat – GP-Sieger Robert Kubica. Aber der Pole kam nur auf neun Barcelona-Runden.

Robert Kubica ist zerknirscht. Der 37-jährige Krakauer war von Alfa Romeo für den ersten Testmorgen eingeteilt, am 23. Februar. Aber dann gab es Probleme mit dem Unterboden am neuen, in Tarnfarben auftauchenden Renner von Alfa – der Sieger des Kanada-GP von 2008 konnte aus vier Stunden Testzeit nur neun Runden schöpfen.

Der WM-Vierte von 2008 kam durch Alfa Romeo-Sponsor Orlen ins Auto, und gemäss des 99-fachen GP-Teilnehmers könnte es eine ganze Weile dauern, bis er wieder Formel 1 fahren darf.

Kubica: «Das war ein Appetithappen, mehr nicht. Ich konnte nur zwei halbwegs normale Runden drehen. Das ist sehr bedauerlich, denn es ist nicht geplant, dass ich so bald wieder einsteigen kann.»

«Wir dachten, wir hätten das Problem gelöst, aber dem war leider nicht so. Und das hat eben einen Morgen gekostet. Leider gehört das eben auch zum Sport. Ich kann nur hoffen, dass die anderen Piloten mehr zum Fahren kommen.»





Barcelona-Test, 24. Februar, Stand 15.30 Uhr

1. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,355 min (70 Runden)

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,546 (71)

3. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:20,764 (91)

4. Alexander Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:21,531 (47)

5. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:21,894 (26)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,920 (55)

7. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,949 (66)

8. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:22,145 (20)

9. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,288 (21)

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:22,412 (38)

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:22,562 (40)

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:22,952 (17)

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:23,280 (89)

14. Guanyou Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:24,259 (26)

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:24,355 (31)

16. Nikita Mazepin (RU), Haas VF-22-Ferrari, 1:25,514 (9)