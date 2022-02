2. Barcelona-Testtag: Charles Leclerc mit Bestzeit 24.02.2022 - 18:11 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc war am zweiten Barcelona-Testtag der Schnellste

Nachdem sich Charles Leclerc am ersten Barcelona-Testtag noch mit der zweitschnellsten Zeit begnügen musste, schaffte es der Ferrari-Star am Donnerstag an die Spitze der Tageszeitenliste.