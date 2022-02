McLaren in Form: «Nicht so viele Probleme wie andere»

McLaren ist nach den Testfahrten in Barcelona zufrieden, der MCL36 hat auch bei der Konkurrenz für Aufsehen gesorgt. Der Traditionsrennstall ist offenbar in einer starken Frühform.

Zu den wenigen Dingen, die sich bei den Testfahrten in Barcelona andeuteten, gehörte die Frühform von McLaren. Zumindest hinterließ der MCL36 einen guten Eindruck, auch bei der Konkurrenz.

«Einige Teams sehen schnell aus, vor allem ein rotes und ein oranges Team», sagte Mercedes-Mann George Russell und meinte damit natürlich Ferrari und McLaren.

«Viele Dinge sind gut gelaufen», sagte Lando Norris. «Natürlich gab es hier und da ein paar Probleme, aber wir haben einen Großteil unserer Testprogramme absolviert und das Auto besser verstanden. Wir hatten nicht so viele Probleme wie viele andere Teams. Wir hatten ein zuverlässiges und gutes Auto, das mir Selbstvertrauen gegeben hat, so dass sich die harte Arbeit im Moment auszahlt. Wir müssen so weitermachen und weiter pushen.»

Auch Daniel Ricciardo glaubt, dass sich McLaren bereits jetzt «in einer guten Position» befindet, «aber es gibt immer etwas, woran wir arbeiten und was wir verbessern können. Wir werden dem Team einige Daten geben, mit denen es arbeiten kann, und einige Bereiche, an denen es zu arbeiten gilt, und ich werde mich darauf konzentrieren, was ich noch besser machen kann.»

Für Teamchef Andreas Seidl sieht der Wettbewerb zwischen den Teams «sehr eng aus. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es weder einen klaren Spitzenreiter noch einen Nachzügler zu geben, auch wenn es eine breite Palette von Philosophien und Lösungen auf und neben der Strecke gibt.»

Barcelona-Test, 25. Februar

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (93 Runden)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (66)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (73)

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (59)

5. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (48)

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,831 (44)

7. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (91)

8. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (94)

9. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (13)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,790 (85)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,827 (52)

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (12)

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,939 (41)

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:22,469 (40)

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:26,229 (9)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:30,433 (10)