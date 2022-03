Red Bull Racing, AlphaTauri 2022: Mit Lawson und Vips

Gemäss Formel-1-Reglement muss jedes Team in der Saison 2022 bei mindestens zwei freien Trainings einen Nachwuchsmann einsetzen. Bei Red Bull Racing und AlphaTauri sind das Jüri Vips und Liam Lawson.

Die Formel 1 stand sich jahrelang selber im Weg: Aufgrund beschränkter Testfahrten wurde es immer schwieriger, dem Nachwuchs eine Fahrgelegenheit zu geben. In der GP-Saison 2022 wird das so gelöst: An mindestens zwei ersten freien Trainings muss ein Wagen mit einem jungen Piloten besetzt werden.

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hat erklärt, welche beiden Piloten aus dem Nachwuchsprogramm von Red Bull fahren werden. Der Tiroler sagt: «Letzlich ist das Entscheidung von Red Bull, aber so wie es aussieht, wird wohl Jüri Vips für RBR zum Einsatz kommen und Liam Lawson bei AlphaTauri.»

Beide Fahrer treten 2022 zu ihrer zweiten vollen Formel-2-Saison an. Der 21-jährige Este Vips wurde 2021 Gesamtsechster, mit sechs Podestplätzen und zwei Siegen (beide in Baku). Der 20jährige Neuseeländer Lawson wurde Gesamtneunter, er stand drei Mal auf dem Podest, darunter als Sieger des Saisonauftakts in Bahrain. Dazu hätte Lawson fast den DTM-Titel erobert.

In der Formel 2 2022 treten vier Red Bull-Junioren an: Vips, Lawson, dazu der Inder Jehan Daruvala und der Norweger Dennis Hauger (Formel-3-Champion 2021).

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi