Sophia Flörsch: Formel 1 bleibt das Ziel 05.03.2022 - 16:37 Von Andreas Reiners

© LAT Sophia Flörsch sagt über ihren Formel-1-Traum: «Mit 21 Jahren darf und sollte ich dieses Ziel weiterverfolgen»

In diesem Jahr wird Sophia Flörsch Langstreckenrennen bestreiten. Sie will aber langfristig in den Formelsport zurückkehren. Ihren Formel-1-Traum will sie noch nicht aufgeben.