Fernando Alonso (4./Alpine): Lernprozess dauert an

Formel-1-Routinier Fernando Alonso durfte den letzten der drei Bahrain-Testtage im rosa lackierten Alpine-Renner bestreiten. Der zweifache Weltmeister drehte mehr als 120 Runden und erklärte: «Ich bin ziemlich zufrieden.

122 Mal umrundete Alonso den Bahrain International Circuit am Samstag. Es war der letzte Testeinsatz des Asturiers vor dem Saisonauftakt, der am Wochenende des 20. März über die Bühne geht. Der zweifache Champion belegte nach der regulären Test-Zeit den dritten Platz, rutschte aber eine Position nach hinten, weil Mick Schumacher in den zwei Stunden, die er wegen des verspäteten Teststarts von Haas zusätzlich bestreiten durfte, noch die zweitschnellste Zeit fuhr.

«Das war ein guter Testtag, ich konnte die starke Arbeit weiterführen, die Esteban am Freitag verrichtet hat», lobte Alonso hinterher seinen Teamkollegen Esteban Ocon. «Wir haben viel gelernt und viele Runden gedreht, damit bin ich ziemlich zufrieden. Der Lernprozess ist aber nicht abgeschlossen.»

«Wir alle brauchen mehr Grip», erklärte der Formel-1-Routinier auf die Frage, was noch fehle. «Wir alle versuchen, die neuen Autos, Regeln und Teile zu verstehen. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert und ein paar klare Erkenntnisse erlangt, und genau das willst du erreichen, wenn du testest.»

Gleichzeitig mahnte Alonso: «Wir wissen nicht, was die anderen genau machen, welche Programme sie absolvieren, mit wie viel Sprit sie unterwegs sind. Wir müssen uns also noch bis nächsten Samstag gedulden, um zu wissen, wo wir stehen. Wir werden uns sicherlich auf uns selbst konzentrieren, und nächste Woche alles geben.»

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer fasste zusammen: «Wir haben uns darauf konzentriert, das Set-up zu verfeinern und viele Details zu verbessern. Wir haben viele Runden gedreht und dabei viel über das Auto gelernt, das wir in dieser Woche deutlich weiterentwickeln konnten. Nun freuen wir uns darauf, die kommenden Tage für weitere Verbesserungen zu nutzen, um uns bestmöglich auf das erste Rennwochenende vorzubereiten.»

Bahrain, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2

Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2