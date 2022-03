Bahrain-GP im Fernsehen: Was die GP-Teams ärgert

Wir stehen vor einer GP-Saison mit aufregend neuen Rennwagen, aber ein Ärgernis für die Formel-1-Teams ist geblieben: Das erste und dritte Training entsprechen nicht den Bedingungen von Qualifying und Rennen.

Seit Jahren ist der Trainingsplan zum Grossen Preis von Bahrain für die Formel-1-Rennställe und ihre Piloten eine Denksportaufgabe. Denn im ersten freien Training lernen die Fahrer im Hinblick auf die entscheidenden Stunden auf dem Bahrain International Circuit wenig, weil die Verhältnisse hinten und vorne nicht dem entsprechen, was im Qualifying und im Rennen auf sie zukommt. Das erste freie Training findet lokal um 15.00 Uhr statt (bei uns 13.00 Uhr), unter gleissender Sonne.

Sobald die Sonne weg ist, fällt die Pistentemperatur in Bahrain markant. Das ist einer der Aspekte, wieso Bahrain für die Techniker so schwierig ist, über den Einsatz mit den neuen Rennwagen hinaus. Die Ingenieure müssen bei der Fahrzeugabstimmung mit einrechnen, wie sich die fallenden Asphalttemperaturen auf das Handling auswirken. 2022 kommt ihnen immerhin zu Gute, dass die Wintertests schon auf dem Bahrain International Circuit stattgefunden haben.

Im ersten Training zischen die Formel-1-Renner bei mehr als 30 Grad im Schatten durch die Wüste, die Pistentemperatur erreicht leicht 50 Grad oder mehr. Zu Beginn des zweiten Trainings jedoch, um 18.00 Uhr Lokalzeit (gleiche Zeit wie das Qualifying und wie der Rennstart) ist die Luft in der Regel rund fünf Grad weniger warm, die Piste hingegen kann sich um bis zu 20 Grad abkühlen.

Bahrain ist aus weiteren Gründen ein heisses Pflaster: Vier enge Kurven, die aus hohen Tempi angefahren werden, belasten die Bremsanlagen überdurchschnittlich. Das hat McLaren bei den Wintertests schmerzlich zu spüren bekommen: Beim Test in Barcelona arbeiteten die vorderen Bremsen tadellos, in Bahrain überhitzten sie.

Der oft drehende Wind beeinträchtigt den ohnehin schon hohen Spritverbrauch – Gegenwind erhöht den Kraftstoffkonsum. Der Vollgasanteil mit rund 60 Prozent entspricht ungefähr dem Wert von Montreal, doch Wind wie hier in der Wüste gibt es in Kanada selten.



Und dann natürlich das Dauerthema Reifen: Die raue Pistenoberfläche von Bahrain fördert den Reifenverschleiss. Allerdings haben die Fahrer mit den neuen Niederquerschnittreifen von Pirelli auf 18-Zoll-Rädern die Erfahrung gemacht – die Walzen neigen weniger zum Überhitzen.



Wie sich das alles am kommenden GP-Wochenende entwickelt, können Sie online oder vor der Flimmerkiste verfolgen, dank unserer Übersicht verpassen Sie nichts.





